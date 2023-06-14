Появилось фото певицы Камалии без макияжа

Известная украинская певица Камалия испугала своих поклонников фото из больницы. Она сообщила, что проходит обследование после ДТП.

Артистка опубликовала Instagram фотографию, сделанную у аппарата МРТ и призналась, что упала с велосипеда, когда снимала видео. На снимке Камалия в больничной рубашке и шапочке сидит у аппарата МРТ.

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"Не хотела делиться новостью, стеснялась... в свои 46 лет я упала с велосипеда, снимая видео на телефон", – сказала она.

Камалия обратилась к врачам после того, как боль долгое время не проходила. "Думала, что просто забилась, но боль не исчезла и даже увеличилась. Возможен перелом ребра. Ушла на МРТ и КТ", – добавила она.

Певица обратилась к поклонникам с призывом не повторять ее ошибки и управлять даже велосипедом с осторожностью.

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