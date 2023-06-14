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Появилось фото певицы Камалии без макияжа

Былим Елена

Появилось фото певицы Камалии без макияжа

Известная украинская певица Камалия испугала своих поклонников фото из больницы. Она сообщила, что проходит обследование после ДТП.

Артистка опубликовала Instagram фотографию, сделанную у аппарата МРТ и призналась, что упала с велосипеда, когда снимала видео. На снимке Камалия в больничной рубашке и шапочке сидит у аппарата МРТ.

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"Не хотела делиться новостью, стеснялась... в свои 46 лет я упала с велосипеда, снимая видео на телефон", – сказала она.

Камалия обратилась к врачам после того, как боль долгое время не проходила. "Думала, что просто забилась, но боль не исчезла и даже увеличилась. Возможен перелом ребра. Ушла на МРТ и КТ", – добавила она.

Певица обратилась к поклонникам с призывом не повторять ее ошибки и управлять даже велосипедом с осторожностью.

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