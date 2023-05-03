Появилось видео взрыва на нефтебазе в Тамане

В ночь на 3 мая возле порта Тамань в Краснодарском крае вспыхнул резервуар с нефтепродуктами. Затем в сети опубликовали кадры удара.

Видео выложили российские пропагандисты. На кадрах видно, что для удара были использованы два БПЛА.

В частности, один из беспилотников был сбит. Впрочем, второму удалось попасть в резервуар и вызвать пожар.

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По данным местного губернатора Вениамина Кондратьева, инцидент имеет самый высокий уровень сложности, ведь возгорание произошло на объекте, где хранится горючее. Предварительно в результате происшествия никто не пострадал.

Пожар был виден с территории временно оккупированного Крыма, отделяющего от Тамани Керченский пролив. Также дым был виден на так называемом Крымском мосту.

Напомним, ранее в российской Арамиле загорелось здание научно – производственного комплекса.

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