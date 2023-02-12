Позаботьтесь о своей конфиденциальности в сети: как убрать личную информацию по поиску Google

Если вы когда-нибудь гуглили собственное имя, то могли заметить, что в поиске Google могут показываться ваши личные данные, такие как номер телефона, электронная почта, адрес и т.д. Если вы хотите удалить персональную информацию из Google, вам поможет новая функция, которую компания реализовала в тестовом режиме для мобильных устройств.

Поиск Google занимает большую часть рынка поисковых систем в интернете, поэтому удаление вашей конфиденциальной информации и личных данных значительно снизит риск нежелательных нарушений безопасности или шпионажа. Эта функция называется "Удалить данные о вас", и она способна стереть с поисковой выдачи всю лишнюю информацию о пользователе. Издание NextPit объясняет, как сделать это самостоятельно и какие данные удастся удалить.

Читайте также: 5 лучших приложений для изучения иностранного языка онлайн

Этот инструмент добавлен в основное приложение Google, но находится на стадии бета-версии, поэтому пока доступен не всем пользователям. Эта функция удалит следующую информацию:

номера телефонов, адреса электронной почты или домашние адреса;

номера банковских счетов и кредитных карт;

пароли и другие учетные данные;

конфиденциальные номера государственных удостоверений личности;

изображение удостоверений личности, документов, рукописных подписей;

медицинские записи.

Сначала, проверьте, доступна ли функция удаления на вашем Android-смартфоне. Процедура на смартфонах iPhone может несколько разниться, но не существенно. Чтобы удалить личные данные:

откройте приложение Google и выберите свой профиль;

нажмите "Результаты о вас";

выберите "Перейти к поиску" и введите имя или адрес;

нажмите на иконку трех точек рядом с результатами, показывающими вашу информацию;

Нажмите кнопку "Удалить результат" и следуйте инструкциям.

После этого запрос на удаление информации будет выслан в Google. Отслеживать выполнение запроса можно в настройках аккаунта в меню "Результаты о вашем Google".

Однако следует отметить, что в Google признают, что какой бы эффективной ни была эта процедура, она удалит личную информацию только по результатам поиска. Чтобы навсегда удалить свои данные из интернета, придется обратиться к хостингу, который предоставляет услуги по размещению информации.

Ранее мы писали о сервисе Google, который позволит расшифровывать неразборчивый почерк врачей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!