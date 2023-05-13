Пожелтеет и покроется пятнами: как нельзя стирать и сушить белую одежду

Стирать белую одежду, чтобы избавиться от пятен и желтых разводов под рукавами – задача не из легких. Однако некоторые советы могут помочь вам легко расправиться с пятнами и сохранить белье одежды после стирки.

Главное правило стирки белой одежды – это не класть в стиральную машинку вещи других цветов, а еще – правильно выбирать температуру стирки, чтобы не повредить ткань.

Если белая одежда из плотных натуральных тканей, используйте режим стирки, при котором вода будет нагреваться до 60 градусов.

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Чтобы избавиться от пятен на белой одежде, можно во время стирки в машинку влить уксуса или всыпать растолченные таблетки аспирина. А перед стиркой попробуйте натереть пятна содой или хозяйственным мылом.

Вот список "народных средств", которые помогут отбелить одежду:

Существует несколько народных методов, которые могут помочь удалить пятна из белой одежды во время стирки:

Добавьте 1-2 столовые ложки соды к стиральному порошку или прямо к барабану стиральной машины вместе с бельем. Сода отбеливает и удаляет запах пота из вещей.

Уксус – стакан уксуса влейте в барабан вместе с бельем. Уксус отбеливает, снимает запахи и смягчает ткань.

Лимонный сок – добавьте пол стакана свежевыжатого лимонного сока к барабану вместе с бельем. Лимонный сок отбеливает и удаляет запахи.

Перед использованием любого из этих методов убедитесь, что он безопасен для вашего типа ткани, и не забывайте следовать инструкциям на этикетке вашего белья и стирального средства.

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Как правильно сушить белую одежду

Избегайте развешивания белья под прямые солнечные лучи, иначе есть риск, что оно пожелтеет. Лучше всего сушить ее в тени.

Кстати, если вы стираете белую одежду, не добавляйте кондиционеров для белья, поскольку они плохо смываются с вещей и это также может повлиять на появление пятен после сушки.

А еще когда развешиваете белье на улице, белые вещи вешайте отдельно на веревки. Потому что если на одной прищипке повесить и белые вещи, и цветные, можно испортить одежду из-за того, что цветная вещь может полинять на белую.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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