Правительство анонсировало дополнительные выплаты для пенсионеров от ООН: кто может получить помощь

Как пенсионерам получить денежную надбавку от ООН

Правительство Украины анонсировало план дополнительных выплат для пенсионеров, проживающих на прифронтовых территориях. Организация Объединенных Наций будет обеспечивать эти доплаты, но есть конкретные критерии для их получения.

Уведомление об этом поступило от представителя Правительства в Верховной Раде, Тараса Мельничука.

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Кто имеет право на доплаты от ООН

По словам Тараса Мельничука, правительство согласовало предложение Министерства социальной политики о запуске программы поддержки пенсионеров, проживающих на территориях, где ведутся активные боевые действия или возможность их развертывания.

Помощь от ООН могут получить пенсионеры, отвечающие следующим требованиям:

они являются внутренне перемещенными лицами, проживающими на территориях, где продолжаются боевые действия или возможность их возникновения;

размер их пенсионной выплаты составляет менее 3000 гривен в месяц;

они не получали дополнительные денежные выплаты от международных организаций с 1 марта 2023 года.

Размер доплаты и процедура подачи заявки

Обращаясь к информационной платформе Помощь ( edopomoga.gov.ua ), пенсионеры могут подать заявку для получения дополнительной денежной помощи.

Сумма доплаты определяется как разница между суммой 3000 гривен и пенсионной выплатой, но не может быть меньше 100 гривен.

Например, если размер пенсии одного пенсионера составляет 2400 гривен, ему будет предоставлена доплата в размере 600 гривен. В случае, если пенсия составляет 2900 гривен, доплата от ООН будет составлять 100 гривен.

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Другие возможные доплаты для украинских пенсионеров

Пенсионеры могут получать дополнительные льготы, которые назначаются автоматически или требуют личного обращения для подтверждения потребности.

Автоматически назначаются следующие дополнительные выплаты:

800 гривен на пособие для пенсионеров в возрасте от 80 лет;

денежная помощь для граждан, нуждающихся в специальном уходе;

доплаты для одиноких пожилых граждан, проживающих самостоятельно.

Следует отметить, что эти выплаты назначаются индивидуально в зависимости от потребности.

Также предусмотрена возрастная надбавка:

300 гривен для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет;

496 гривен для пенсионеров в возрасте от 75 до 79 лет;

570 гривен для пенсионеров от 80 лет.

Эти выплаты также предоставляются автоматически тем, кто получает пенсию менее 10340 гривен.

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