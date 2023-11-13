Правительство приняло решение об увеличении субсидии на дрова и уголь вдвое

Кто может получить субсидию на дрова и уголь

Правительство Украины приняло постановление, предусматривающее значительное увеличение субсидий для приобретения дров и угля. До этого максимальная сумма помощи составляла 6973 гривен на домохозяйство в год.

Однако с новым подходом общий объем финансовой поддержки для каждого домохозяйства может достигать 16234 гривен в год. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины 13 ноября.

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Согласно новому решению, более 1,3 миллиона украинских домохозяйств, получающих жилищную субсидию, смогут воспользоваться повышенной помощью. Эта инициатива является частью экспериментального проекта, реализуемого совместно с международными партнерами Украины, в частности УВКБ ООН, финансирующего часть повышенных выплат.

По словам представителей Минсоцполитики, новые стандарты отопления для сезона 2023-2024 годов возрастут в среднем в 4 раза. Размеры нормативов для льгот и субсидий будут установлены на уголь (1,87 т для льгот и 2,23 т для субсидий) и дрова (6,22 т для льгот и 7,41 т для субсидий).

Решение правительства также учитывает рост рыночных цен на уголь и древесину за последние годы. Это означает, что граждане, получающие субсидии на оплату этих видов топлива, получат больше помощи, чтобы покрыть расходы на отопление.

Размер субсидий и повышенной поддержки рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства в зависимости от их доходов. Граждане, имеющие право на льготы или субсидии на твердое печное бытовое топливо, автоматически получат перерасчет размера выплат. В то же время необходимо дать согласие Пенсионному фонду Украины на передачу данных для получения повышенных выплат от международных доноров.

Это решение правительства является результатом сотрудничества Украины с международными партнерами и направлено на обеспечение поддержки тысяч украинцев по всей стране.

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