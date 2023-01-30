Правительство запретило выезд из Украины определенным категориям гражданских женщин: кого касается

Кому из женщин нельзя уезжать из Украины

Правительство Украины внесло изменения в правила пересечения границы во время военного положения. Теперь выезд за границу запрещен не только для мужчин призывного возраста и женщин военнослужащих, но и для определенных категорий гражданских женщин.

Да, новое постановление Кабмина от 27 января запрещает выезд за границу всех женщин госслужащих и депутатов советов всех уровней. При этом мужчины, являющиеся депутатами местных органов самоуправления и так не имевшие права выезда за границу как военнообязанные. Об этом пишет BBC.

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Теперь под запрет попали не только мужчины, но женщины. Такие граждане имеют право пересекать государственную границу только на основании документов о командировках.

Список должностей, где мужчины и женщины должны получить разрешение при пересечении границы:

члены кабмина, первые заместители и заместители министров, госсекретарь кабмина, его первый заместитель и заместители, государственные секретари министерств,

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители,

руководитель аппарата Верховной Рады, его первый заместитель и заместители, народные депутаты, уполномоченный Верховной Рады по правам человека и его представители,

руководитель офиса президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместители,

глава СБУ, его первый заместитель и заместители,

председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, председатель и члены счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов,

секретарь СНБО, его первый заместитель и заместители,

глава Нацбанка, его первый заместитель и заместители,

постоянный представитель президента в Крыму и его заместители, главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители,

судьи Конституционного Суда, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители,

депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, руководители государственных предприятий и их заместители.

Издание отмечает, что депутатами местных советов являются 15 тысяч женщин, более 9 из которых депутаты сельских советов. Их тоже добавили в список и запретили выезд.

В то же время чиновники могут выезжать за границу, если они являются одиноким отцом или матерью несовершеннолетнего ребенка, если они едут навестить детей, или для сопровождения детей для выезда за границу. Для этого им нужно иметь соответствующие документы.

Также госслужащих могут выпускать за границу для лечения при наличии соответствующих документов, дающих право на выезд и въезд в Украину, а также письмо от Минздрава с перечнем лиц, которых больницы за границей могут принять для лечения.

Кроме того, разрешение на выезд может дать председатель Государственной пограничной службы в случае смерти за границей кого-то из семьи.

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Как это будут проверять?

В издании указано, что запрет коснется десятков тысяч человек, поэтому пока остается неясным вопрос с созданием базы со списками всех госслужащих и депутатов всех уровней. Кабмин уже поручил всем органам власти подать в госпограничную службу списки лиц госслужащих.

Сообщается, что по состоянию на данный момент, пограничники не имеют базы, которая позволяла бы им выделять женщин, подпадающих под новый запрет.

Скандалы с поездками за границу

23 января президент Владимир Зеленский издал указ, которым запретил чиновникам и депутатам выезжать из Украины на отдых, а только в командировку. Это произошло после скандала, когда заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого уже уволили, съездил на отдых за границу на Новый год. Тогда же президент поручил правительству принять решение, которое и сделал кабмин 27 января.

На этой неделе депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко уехал в Таиланд, где должен был провести встречу с украинской общиной. В соцсетях сразу же заговорили, что Тищенко мог там оказаться не в рабочих целях. 26 января спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил в фейсбуке, что никаких командировок Тищенко не подписывал.

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