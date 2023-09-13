Праздник Воздвижения 14 сентября: история, традиции и запреты
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня – праздник, принадлежащий к 12 важнейшим церковным. Воздвижение в Украине отмечается 14 сентября.
Этот праздник – воспоминание о случившемся далеком 326 году. Именно тогда равноапостольная царица Елена нашла в Иерусалиме Крест, на котором был распят Иисус Христос.
По библейским легендам, в 326 году мать императора Константина Елена отправилась в Иерусалим на поиски христианских святынь и нашла крест, на котором распяли Иисуса, и пещеру, где он был похоронен.
Раскопки производились на Голгофе. Под землей были найдены три креста, несколько гвоздей и доска с надписью "Иисус Назорей, Царь Иудейский".
Читайте также: Украинская церковь перешла на новый юлианский календарь: список праздников
В честь этой находки император Константин приказал построить в Иерусалиме храм Воскресения Христова (или Храм Гроба Господня). Его строительство было закончено в 335 году.
С этого времени 14 сентября празднуют Воздвижение Креста Господня.
Традиции и запреты 14 сентября
В этот день верующие ходят в церковь. Купленные в церкви свечи крестили углы в доме, читая "Отче наш". Кресты рисовали мелом на дверях и в углах.
Самодельные кресты, связанные с двух прутьев, ставили в отряды к скоту. Все потому, что верили — крест, установленный или нарисованный в этот день, защитит дом от проблем и неприятностей.
Издавна верили, что купленный на Воздвижении золотой или серебряный крестик будет оберегать своего владельца от проблем и неприятностей.
Издавна Воздвижение считалось последним вестником осени, поэтому к празднику крестьяне заканчивали уборку в огородах и укрывали растения, чтобы те не замерзли зимой.
Что нельзя делать на Воздвижение
В этот день действует строгий пост, исключающий употребление любых продуктов животного происхождения: мяса, молока, яиц, сливочного масла.
Все начинания этого дня обречены на провал, поэтому на них не стоит тратить время. Одолжишь кому-то деньги на Воздвижение — несешь убытки. Нельзя ходить в лес, чтобы не встретить темные силы.
На Воздвижении лесные змеи готовятся к спячке и начинают прятаться.
Запрещено в этот день ссориться, злиться и злословить.
Напомним, в мае 2023 Священный Синод и Архиерейский Собор УПЦ решил, что Украинская Православная Церковь перейдет на Новоюлианский календарь.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!