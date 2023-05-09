Прекратите это делать: почему нельзя варить только что вытащившие из холодильника яйца

Яйца являются едва ли не основным продуктом на кухне. Их варят, жарят, добавляют в салаты и т.п. Знали ли вы, что перед использованием скорлупы яиц нужно хорошо обмывать, желательно с жидким мылом, а еще – что перед тем, как их варить, нужно подождать, чтобы они нагрелись до комнатной температуры?

Когда достаете яйца из холодильника, сначала помойте их, а затем положите на блюдце или тарелку, чтобы они примерно 30 минут полежали при комнатной температуре. Почему так нужно, объясняют эксперты сайта Sante.

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Почему яйца, которые достали из холодильника, нельзя варить?

Отмечается, что довести яйца до комнатной температуры, прежде чем класть их в горячую воду. Потому что в противном случае это приведет к трещинам в скорлупе из-за значительного перепада температур. Положив холодное яйцо в горячую воду, вы в итоге получите пропитанное водой яйцо вместо правильно сваренного вкрутую.

Кроме того, разница температур между охлажденным яйцом и горячей водой может вызвать застывание яичного белка внутри скорлупы, что усложнит его очистку.

Ранее британский повар объяснил, почему яйца нельзя хранить в холодильнике.

Кто любит жидкий желток, а кто наоборот – максимально густой. Поэтому UAportal делится секретами, сколько времени готовить яйца и как.

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