Припиніть це робити: чому не можна варити яйця, які щойно витягли з холодильника

Яйця є чи не основним продуктом на кухні. Їх варять, смажать, додають у салати тощо. А чи знали ви, що перед використанням шкаралупу яєць треба гарно обмивати, бажано з рідким милом, а ще – що перед тим, як їх варити, треба почекати, аби вони нагрілися до кімнатної температури?

Коли дістаєте яйця з холодильника, найперше – помийте їх, а потім покладіть на блюдце, чи тарілку, аби вони приблизно 30 хвилин полежали при кімнатній температурі. Чому так треба, пояснюють експерти сайту Sante.

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Чому яйця, які дістали з холодильника, не можна варити?

Зазначається, що важливо довести яйця до кімнатної температури, перш ніж класти їх у гарячу воду. Тому що в іншому випадку це призведе до тріщин в шкаралупі через значний перепад температур. Поклавши холодне яйце у гарячу воду ви у результаті отримаєте просочене водою яйце замість правильно звареного круто.

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Крім того, різниця температур між охолодженим яйцем і гарячою водою може спричинити застигання яєчного білка всередині шкаралупи, що ускладнить його очищення.

Раніше британський кухар пояснив, чому яйця не можна зберігати в холодильнику.

Хтось любить рідкий жовток, а хтось навпаки – максимально густий. Тому UAportal ділиться секретами, скільки часу готувати яйця та як.

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