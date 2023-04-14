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Война в Украине

Президентская бригада показала видео ночной охоты на окупантов вблизи Авдеевки

Былим Елена

Президентская бригада показала видео ночной охоты на окупантов вблизи Авдеевки

На Авдеевском направлении (Донецкая область) украинские защитники ночью с воздуха заметили российских оккупантов и провели ликвидацию врага. Во время "ночной охоты" было уничтожено несколько десятков российских интервентов.

Видео работы бойцов Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого появилось в соцсетях. На нем можно увидеть, как работает аэроразведка из беспилотников.

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"Украинская военная пословица говорит: Хорошего россиянина в тепловизор не увидишь. Наш оператор БпЛА эффективно уменьшает количество тепловых сигнатур на Авдеевском направлении. Работает 2-й Механизированный батальон Президентской бригады", – прокомментировали эти кадры в бригаде.

На днях бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили враждебный расчет ПТКР "Корнет".

Предлагаем также просмотреть кадры, как украинские защитники ликвидировали вражескую РЭБ с помощью польской самоходной гаубицы "Краб".

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