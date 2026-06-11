При каких условиях могут отменить статус УБД

После начала полномасштабного вторжения статус участника боевых действий (УБД) приобрел особый вес, ведь именно он является основанием для получения ряда социальных гарантий, льгот и государственной поддержки. В то же время в последние годы все чаще возникают споры о пересмотре решений о предоставлении такого статуса, из-за чего многих военнослужащих интересует вопрос: могут ли лишить статуса УБД и при каких обстоятельствах это возможно.

Прежде всего следует различать сам статус участника боевых действий и предоставляемые на его основании льготы. При отмене статуса человек автоматически теряет и право на соответствующие социальные гарантии. Об этом пишет sud.ua.

Какие льготы предусмотрены для участников боевых действий

Статус ветеранов войны и их социальные права регулируются Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Категории лиц, которые могут получить статус УБД, определены статьями 5 и 6 этого документа.

Среди основных льгот, предусмотренных законодательством, бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей, 75-процентная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг, дополнительные трудовые гарантии, преимущественное право остаться на работе при сокращении и другие социальные преимущества.

Поскольку все эти права напрямую зависят от наличия статуса УБД, его отмена означает прекращение действия соответствующих льгот.

Могут лишить статуса УБД

Несмотря на то, что Закон Украины "О статусе ветеранов войны" не содержит отдельной нормы о лишении статуса участника боевых действий, такая процедура предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины №413 от 20 августа 2014 года.

В соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка комиссия или межведомственная комиссия может принять решение об отмене статуса УБД в трех случаях:

если есть обвинительный приговор суда, вступившего в законную силу, за совершение определенных умышленных тяжких или особо тяжких преступлений;

если установлен факт использования подложных документов или предоставления ложной информации для получения статуса;

по личному заявлению самого лица об отказе от статуса.

Когда статус не может быть отменен

Законодательство не предусматривает автоматическую утрату статуса участника боевых действий из-за:

увольнение со службы;

выход на пенсию или в отставку;

завершение участия в боевых действиях;

смену места жительства;

прошло определенное время после службы.

То есть факт прекращения военной службы сам по себе не влияет на ранее полученный статус УБД. Если решение о его предоставлении остается действительным, все социальные гарантии сохраняются.

Позиция Верховного суда

Верховный Суд неоднократно подчеркивал, что при рассмотрении вопросов предоставления или отмены статуса участника боевых действий комиссии не должны руководствоваться исключительно формальным подходом.

В частности, по делу №620/11392/24 суд указал, что ключевым критерием является подтверждение фактического участия лица в боевых действиях или мерах по защите государства, а не только наличие полного пакета документов.

Суд подчеркнул, что документы есть лишь способ подтверждения соответствующих обстоятельств. Поэтому отказ в статусе или его пересмотр не может основываться исключительно на отсутствии отдельных справок без комплексной оценки всех доказательств. Верховный Суд также признал, что справка об участии в боевых мероприятиях может быть достаточным подтверждением фактического выполнения соответствующих задач.

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Что говорит практика ЕСПЧ

Свою позицию по подобным вопросам неоднократно высказывал и Европейский суд по правам человека. В решениях ЕСПЧ отмечается, что социальные выплаты и льготы, гарантированные национальным законодательством, могут считаться имуществом в понимании статьи 1 Первого протокола к Конвенции.

Поэтому любое вмешательство государства в уже обретенные права должно быть законным, обоснованным и пропорциональным. Лишение человека социальных гарантий без надлежащих оснований или с нарушением процедуры может противоречить международным стандартам защиты прав человека.

Одной из самых сложных проблем остается проверка законности предоставления статуса много лет спустя после его получения. В таких случаях часто возникают трудности с поиском документов, подтверждением обстоятельств выполнения боевых задач и установлением ответственности за возможные ошибки.

Судебная практика постепенно формирует подход, согласно которому последствия ошибок государственных органов не должны автоматически полагаться на гражданина, если он действовал добросовестно и не подавал ложных сведений.

Следовательно, статус участника боевых действий не абсолютно неприкосновен, однако его отмена возможна только в четко определенных законом случаях. При разрешении таких споров ключевую роль играют принципы правовой определенности, добросовестности и справедливости, активно применяемые как украинскими судами, так и Европейским судом по правам человека.

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