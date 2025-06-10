При каких условиях могут прекратить выплату пенсии и как этого избежать

В Украине некоторые пенсионеры могут столкнуться с прекращением выплаты пенсий. Это предусмотрено законодательством и происходит в определенных случаях. Рассказываем, при каких обстоятельствах это может случиться, как избежать такой ситуации и что делать для возобновления выплат.

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионные выплаты могут быть остановлены, если основанием для их назначения стали документы с недостоверной информацией. Также выплаты прекращаются в случае постоянного выезда пенсионера за границу (если иное не предусмотрено международным договором), смерти пенсионера, отсутствия обращения за пенсией в течение шести месяцев, потери статуса лица с инвалидностью или если пенсионер вернулся к работе, предоставляющей право на пенсию за выслугу лет. Об этом пишет nv.ua.

Отдельные случаи, предусмотренные законом, также могут стать основанием для прекращения выплат, например, когда заканчивается обучение у ребенка, получающего пенсию в связи с потерей кормильца.

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Кроме того, Пенсионный фонд может остановить перевод пенсии, если банк, через который осуществлялись выплаты, исключен из перечня уполномоченных финансовых учреждений.

Чтобы избежать остановки пенсионных начислений, пенсионеры должны своевременно уведомлять ПФУ о любых изменениях в персональных данных, выезде за пределы страны или обстоятельствах, которые могут повлиять на статус получателя пенсии. На это отводится 10 дней.

Если пенсионные выплаты были прекращены, и пенсионер не знает почему, следует обратиться с письменным запросом в Пенсионный фонд Украины. Это позволит получить официальное объяснение, которое в случае необходимости можно обжаловать, в частности, в судебном порядке. Обращение можно подать через личный кабинет на портале ПФУ.

Для возобновления пенсионных выплат необходимо подать заявление в территориальное подразделение Пенсионного фонда. Возобновление происходит на основании документов, уже имеющихся в пенсионном деле, или тех, которые заявитель добавит дополнительно — в частности, о стаже, заработной плате или других важных данных.

В период действия военного положения, а также в течение трех месяцев после его завершения, лица, временно находящиеся за границей, имеют право посылать заявление и документы по почте. К заявлению следует добавить копии документов с переводом, подтверждающих статус беженца или временную защиту, а также регистрацию места жительства за границей. Все копии должны быть нотариально заверены или подтверждены дипломатическими или консульскими учреждениями. Также необходимо предоставить подтверждение того, что человек жив.

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