За яких умов можуть припинити виплату пенсії та як цього уникнути

В Україні деякі пенсіонери можуть зіткнутися з припиненням виплати пенсій. Це передбачено законодавством, і відбувається в певних випадках. Розповідаємо, за яких обставин це може трапитися, як уникнути такої ситуації та що робити для відновлення виплат.

Згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсійні виплати можуть бути зупинені, якщо підставою для їх призначення стали документи з недостовірною інформацією. Також виплати припиняються у разі постійного виїзду пенсіонера за кордон (якщо інше не передбачено міжнародним договором), смерті пенсіонера, відсутності звернення по пенсію протягом шести місяців, втрати статусу особи з інвалідністю або якщо пенсіонер повернувся до роботи, яка надає право на пенсію за вислугу років. Про це пише nv.ua.

Окремі випадки, передбачені законом, також можуть стати підставою для припинення виплат — наприклад, коли закінчується навчання у дитини, що отримує пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

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Крім того, Пенсійний фонд може зупинити переказ пенсії, якщо банк, через який здійснювалися виплати, виключено з переліку уповноважених фінансових установ.

Щоб уникнути зупинення пенсійних нарахувань, пенсіонери повинні вчасно повідомляти ПФУ про будь-які зміни в персональних даних, виїзд за межі країни або обставини, що можуть вплинути на статус отримувача пенсії. На це відводиться 10 днів.

Якщо пенсійні виплати було припинено, і пенсіонер не знає чому, слід звернутись із письмовим запитом до Пенсійного фонду України. Це дозволить отримати офіційне пояснення, яке у разі потреби можна оскаржити, зокрема в судовому порядку. Звернення можна подати й через особистий кабінет на порталі ПФУ.

Для відновлення пенсійних виплат необхідно подати заяву до територіального підрозділу Пенсійного фонду. Поновлення відбувається на підставі документів, що вже є в пенсійній справі, або тих, які заявник додасть додатково — зокрема, про стаж, заробітну плату або інші важливі дані.

У період дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його завершення, особи, які тимчасово перебувають за кордоном, мають право надсилати заяву та документи поштою. До заяви потрібно додати копії документів з перекладом, які підтверджують статус біженця або тимчасовий захист, а також реєстрацію місця проживання за кордоном. Усі копії мають бути нотаріально засвідчені або підтверджені дипломатичними чи консульськими установами України. Також необхідно надати підтвердження того, що людина жива.

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