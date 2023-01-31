При стирке полотенца добавьте один компонент, чтобы легко убрать неприятный запах.

Со временем полотенца могут терять цвет, выцветать, а еще приобретать неприятный запах затхлости. Однако проблему со смрадом можно легко решить с помощью одного средства, которое, скорее всего, уже есть у вас дома.

Причиной плохого запаха могут быть стойкие бактерии, живущие там, где есть лишняя влага. Чтобы полотенца после стирки пахли приятно, а от затхлости и ощущения "лишней сырости" не осталось и следа, издание Express рекомендует попробовать один простой лайфхак.

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Справиться с запахом затхлости поможет обычный столовый уксус. Кислота уксуса убивает плесень и другие бактерии, а также удаляет любые загрязнения, оставшиеся на полотенцах от мыла и слишком большого количества моющего средства.

Вымыть полотенце, используя чашку уксуса вместо моющего средства. Уксус убьет бактерии и нейтрализует любые запахи. Уксус рекомендуется добавлять в отделение для кондиционера при стирке полотенец или другого белья.

Также можно использовать обычное моющее средство, но слишком большое количество порошка может сделать ваши полотенца жесткими. Цветные полотенца лучше стирать при температуре 40 градусов, а белые – от 60 до 75 градусов. Выбирайте самый продолжительный цикл полоскания. Также обязательно развешивайте полотенца сразу после стирки, если их оставить в барабане, это будет способствовать развитию плесени и грибка, вызывая запах сырости.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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