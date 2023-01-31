Додайте під час прання рушника один компонент, щоб легко прибрати неприємний запах

З часом рушники можуть втрачати колір, вицвітати, а ще набувати неприємного запаху затхлості. Однак проблему зі смородом можна легко вирішити за допомогою одного засобу, який, скоріш за все, вже є у вас вдома.

Причиною поганого запаху можуть бути стійкі бактерії, які живуть там де є зайва волога. Щоб рушники після прання пахнули приємно, а від затхлості та відчуття "зайвої вогкості" не залишилось і сліду, видання Express рекомендує спробувати один простий лайфхак.

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Впоратись із запахом затхлості допоможе звичайний столовий оцет. Кислота оцту вбиває плісняву та інші бактерії, а також видаляє будь-які забруднення, що залишилися на рушниках від мила та надто великої кількості мийного засобу.

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Виперіть рушник, використовуючи чашку оцту замість мийного засобу. Оцет вб'є бактерії та нейтралізує будь-які запахи. Оцет рекомендується додавати у відділення для кондиціонера при пранні рушників або іншої білизни.

Також можна використовувати звичайний мийний засіб, але занадто велика кількість порошку може зробити ваші рушники жорсткими. Кольорові рушники краще прати при температурі 40 градусів, а білі – від 60 до 75 градусів. Вибирайте найтриваліший цикл полоскання. Також обов’язково розвішуйте рушники відразу після прання, якщо їх залишити у барабані, то це сприятиме розвитку плісняви та грибка, викликаючи запах вогкості.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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