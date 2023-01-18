Причины падения вертолета в Броварах: названы версии катастрофы

В Броварах упал вертолет с руководством МВД

Утром 18 января в Броварах упал вертолет ГСЧС, есть жертвы среди детей и взрослых.

Как рассказал мэр Броваров Игорь Сапожко, трагедия произошла около 8 утра вблизи детского сада на улице Петлюры. В результате падения вертолета возле детского сада в Броварах вспыхнул пожар.

В Броварах на месте трагедии идет спасательная операция. Проходит разбор завалов. Поисковые работы продолжаются.

Дети из сада находятся в другом учебном заведении, с ними работают соответствующие службы. Выясняются обстоятельства катастрофы.

По состоянию на 13:07 известно, что погибли 16 человек, из них 3 детей. В Броварскую больницу доставили 24 человека, из них 10 детей.

Находятся в травматологическом, хирургическом и одна беременная женщина в гинекологическом отделении. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах Киевской области.

В настоящее время рассматриваются несколько версий трагедии, среди которых:

нарушение правил полета;

техническая неисправность вертолета;

преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

Сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мер, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии.

Руководство МВД летело в командировку в одну из "горячих" точек. Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, комментируя разбившийся в Броварах трагедию вертолета.

Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего.

СБУ начала производство по падению вертолета в Броварах. Там сообщили, что среди версий трагедии - нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

В настоящее время рассматриваются несколько версий трагедии, среди которых:

нарушение правил полета;

техническая неисправность вертолета;

преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

Сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мер, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии.

"От мощного взрыва разрушения получили помещение садика и один из близлежащих домов. На место сразу прибыли все экстренные службы: спасатели, медики, военные, полиция. Дети, работники садика и жители близлежащих домов оперативно эвакуированы", – отметил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

Позже стало известно, что в результате катастрофы погибло руководство МВД: министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Причины падения вертолета пока неизвестны. Будет создана государственная комиссия, которая установит причины авиакатастрофы в Броварах, сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"О причинах говорить рано, есть несколько факторов, которые могут влиять на такие вещи, из-за которых может произойти катастрофа... Комиссия будет расследовать, это не будет через 1-2 дня, потому что нужно исследовать", – отметил Юрий Игнат.

Он также пояснил, что при установлении причины следует изучить радиообмен, техническое состояние вертолета. По его словам, процедура расследования может занять несколько недель.

Юрий Игнат также рассказал, что произошло падение вертолета Super Puma, которое передавали французские партнеры. Эти вертолеты иностранного производства были предназначены для ГСЧС и МВД, занимались разными специальными задачами.

По словам правоохранителей, пока ни подтверждения, ни опровержения версии относительно возможного теракта или покушения на государственных деятелей нет. Если на это будут основания, то СБУ будет расследовать это дело по соответствующему уголовному производству.

Генпрокурор Андрей Костин отметил, что дело находится под его личным контролем:

"Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. Сейчас мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ", – написал он.

Ранее в сети появились видео, на которых очевидцы крушения описали свои впечатления.

Свидетелей падения вертолета в Броварах просят оперативно обратиться в полицию, это поможет в выяснении обстоятельств трагедии, написал замруководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Данилов, Подоляк, Кулеба и Шмигаль отреагировали на авиакатастрофу в Броварах и назвали трагедию ужасной и выразили соболезнования семьям жертв и пострадавших.

Премьер-министр Денис Шмигаль поручил "немедленно создать специальную группу по детальному расследованию всех обстоятельств трагедии"

Секретарь СНБО Алексей Данилов написал о "трагическом утре, еще одном черном дне этой войны". Он заверил, что все обстоятельства трагедии будут выяснены, а победа Украины "будет лучшим чествованием памяти тех, кто сегодня погиб".

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал "бесспорной трагедией" авиакатастрофу, в которой погибли глава МВД Денис Монастырский, руководство МВД, дети. Началось расследование. Все версии будут проверены.

Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил соболезнования родным погибших.

"Есть просьба к людям, которые видели пролет вертолета, долго летевший на низкой высоте – пожалуйста, обратиться в Национальную полицию на линию 102 или к местным полицейским. Обязательно приедем к вам и запишем, что вы видели. Это очень важно для объективного всестороннего расследования", – призвал глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

Представители Нацполиции и Офиса президента дали брифинг в Броварах, главные заявления:

Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко – о том, рассматривается ли версия о теракте: "Служба безопасности, а также Национальная полиция занимаются этим вопросом. Есть уголовное производство, согласно которому будут сделаны выводы, что именно это было".

Глава Нацполиции Игорь Клименко – о том, подтверждается ли информация, что вертолет загорелся в воздухе: "Эта информация есть только понаслышке. Процессуально если это будет отфиксировано, даже если будут такие свидетели, конечно мы будем двигаться в этом направлении. Я уверен, в следствия будет не одна версия, которая состоялась сегодня утром.Рано делать выводы.Сейчас уже начато уголовное производство.Следственные Службы безопасности Украины и Национальной полиции, ДБР сейчас будут работать.Одно могу вам сказать: будет очень большой объем следственных действий, чтобы все обстоятельства".

Напомним, 18 января в Броварах вблизи детского сада упал вертолет. Руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из "горячих" точек, сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко. На борту было 9 человек, все они погибли. Остальные 9 погибших – дети и взрослые, находившиеся в детском саду.

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