Причини падіння гвинтокрила у Броварах: названо версії катастрофи

Вранці 18 січня у Броварах впав вертоліт ДСНС, є жертви серед дітей та дорослих.

Як розповів мер Броварів Ігор Сапожко, трагедія сталася близько 8 ранку поблизу дитячого садочку на вулиці Петлюри. Внаслідок падіння гелікоптера біля дитячого садка в Броварах спалахнула пожежа.

Вранці 18 січня в Броварах у Київській області пролунав вибух. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що на об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. За інформацією місцевих Telegram-каналів, це міг бути гелікоптер.

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У Броварах на місці трагедії триває рятувальна операція. Проходить розбір завалів. Пошукові роботи тривають.

Діти із садка перебувають в іншому навчальному закладі, з ними працюють відповідні служби. Наразі з'ясовуються обставини катастрофи.

Станом на 13:07 відомо, що загинуло 16 людей, з них 3 дітей. До Броварської лікарні доставили 24 особи, з них 10 дітей.

Знаходяться в травматологічному, хірургічному та одна вагітна жінка в гінекологічному відділеннях. Усім постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога.

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області.

Наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких:

порушення правил польоту;

технічна несправність гелікоптера;

умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.

Під час аварії вертольота у Броварах на борту було керівництво МВС. Повідомляється, що на борту гвинтокрила, який впав у Броварах, були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС.

Керівництво МВС летіло у відрядження в одну з "гарячих" точок. Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, коментуючи трагедію вертольота, що розбився в Броварах.

Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини того, що сталося.

СБУ розпочала провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах. Там повідомили, що серед версій трагедії - порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких:

порушення правил польоту;

технічна несправність гелікоптера;

умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.

"Від потужного вибуху руйнації зазнали приміщення садочка та один з прилеглих будинків. На місце відразу прибули усі екстрені служби: рятувальники, медики, військові, поліція. Дітей, працівників садочка та мешканців прилеглих будинків оперативно евакуйовано", – зазначив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Пізніше стало відомо, що внаслідок катастрофи загинуло керівництво МВС: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Причини падіння гвинтокрила поки невідомі. Буде створена державна комісія, яка встановить причини авіакатастрофи у Броварах, про це повідомив спікер командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Про причини говорити зарано, є кілька факторів, які можуть впливати на такі речі, через які може статися катастрофа... Комісія буде розслідувати, це не буде за 1-2 дні, тому що треба дослідити", – зазначив Юрій Ігнат.

Він також пояснив, що при встановленні причини варто вивчити радіообмін, технічний стан вертольота. За його словами, процедура розслідування може зайняти декілька тижнів.

Юрій Ігнат також розповів, що відбулось падіння гелікоптера Super Puma, які передавали французькі партнери. Ці гелікоптери іноземного виробництва були призначені для ДСНС і МВС, займались різними спеціальними завданнями.

За словами правоохоронців, наразі ані підтвердження, ані спростування версії щодо можливого теракту або замаху на державних діячів, немає. Якщо на це будуть підстави, то СБУ буде розслідувати цю справу за відповідним кримінальним провадженням.

Генпрокурор Андрій Костін зазначив, що справа знаходиться під його особистим контролем:

"Зараз на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії. Натепер ми розглядаємо всі можливі версії аварії гвинтокрила. Досудове розслідування доручено слідчим СБУ", – написав він.

Раніше у мережі з'явились відео, на яких очевидиці катастрофи описали свої враження.

Свідків падіння гелікоптера в Броварах просять оперативно звернутися в поліцію, це допоможе в з‘ясуванні обставин трагедії, написав заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Данілов, Подоляк, Кулеба та Шмигаль відреагували на авіакатастрофу в Броварах та назвали трагедію жахливою і висловили співчуття родинам жертв та постраждалих.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив "негайно створити спеціальну групу з детального розслідування всіх обставин трагедії"

Секретар РНБО Олексій Данілов написав про "трагічний ранок, ще один чорний день цієї війни". Він запевнив, що всі обставини трагедії будуть з’ясовані, а перемога України "буде кращим вшануванням пам’яті тих, хто сьогодні загинув".

Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав "безперечною трагедією" авіакатастрофу, в якій загинули очільник МВС Денис Монастирський, керівництво МВС, діти. Почалося розслідування. Усі версії будуть перевірені.

Голова МЗС Дмитро Кулеба висловив співчуття рідним загиблих.

"Є прохання до людей, які бачили проліт вертольота, який тривалий час летів на низькій висоті – будь ласка, звернутися до Національної поліції на лінію 102 або до місцевих поліцейських. Обов’язково приїдемо до вас і запишемо, що ви бачили. Це дуже важливо для об'єктивного всестороннього розслідування", – закликав голова Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Представники Нацполіції та Офісу президента дали брифінг у Броварах, головні заяви:

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко – про те, чи розглядається версія про теракт: "Служба безпеки, а також Національна поліція займаються цим питанням. Є кримінальне провадження, згідно з яким будуть зроблені висновки, що саме це було".

Голова Нацполіції Ігор Клименко – про те, чи підтверджується інформація, що вертоліт загорівся у повітрі: "Ця інформація є лише по чутках. Процесуально якщо це буде відфіксовано, навіть якщо будуть такі свідки, звісно ми будемо рухатися у цьому напрямку. Я впевнений, у слідства буде не одна версія, що відбулося сьогодні вранці. Зарано робити висновки. Зараз вже розпочато кримінальне провадження. Слідчі Служби безпеки України та Національної поліції, ДБР зараз будуть працювати. Одне можу вам сказати: буде дуже великий об'єм слідчих дій, щоб з’ясувати всі обставини".

Нагадаємо, 18 січня в Броварах поблизу дитячого садка впав гвинтокрил. Керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з "гарячих" точок, повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко. На борту було 9 людей, всі вони загинули. Інші 9 загиблих – діти та дорослі, що знаходилися у дитсадку.

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