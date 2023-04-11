Пригласите в дом нищету и горе: какие вещи категорически нельзя выбрасывать

Что нельзя выбрасывать из дома – какие вещи нельзя выносить на помойку

Наши предки считали, что некоторые продукты и вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать из дома. Иначе вас и семью ожидают болезни, несчастья, беды и нищета.

UAportal рассказывает, почему люди так суеверно относятся к определенным вещам. В частности, речь идет о хлебе, часах, иконах, библии и т.д.

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Хлеб – всему голова

В народе считают, что можно на себя и семью навлечь страшную нищету, если пренебрежительно относиться к хлебу.

Еще с давних времен выращивание пшеницы, а затем выпекание хлеба было тяжелым трудом. Да и занимало это время с весны до осени. Поэтому хлеб относился с особым уважением, поскольку он был важным продуктом на столе древних украинцев.

Выкинуть хлеб запрещалось, поскольку это предвещало голод и болезни. Чтобы он не испортился, его сушили на сухари и ели с супом или клали в разные блюда.

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Какие еще вещи запрещено выбрасывать из дома

1. Часы. Такие вещи нежелательно выбрасывать, но и дома хранить поломанные часы тоже не нужно. Таким образом, вы отталкиваете свое счастье и сокращаете свои годы жизни.

Лучше всего часов избавиться так: разобрать на запчасти, а потом выносить на мусор.

2. Иконы, библии, крестики. Ни в коем случае нельзя бездумно выбрасывать такие вещи. В древности предки передавали их из поколения в поколение. Если же потеряли, это был плохой знак.

Лучший способ избавиться от этих вещей – подарить в церковь или храм.

3. Фотографии. Фотографии сохраняют человеческую энергетику, частицу ее. Когда снимки выбрасывают, это может повредить тому, кто там изображен. Также неизвестно, в чьи руки они могут попасть: по фото можно навести порчу или испортить жизнь.

Если вы хотите избавиться от какого-либо фото, то лучше его сжечь.

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4. Кошельки. Считается плохим признаком выбросить кошелек, поскольку так вы отталкиваете от себя успех, деньги и статус.

Старый бумажник можно избавиться так: закопать под молодым деревом или сжечь.

5. Волосы. В волосах человека собирается жизненная сила. Если выбросить его в мусор, то можно потерять здоровье. Поэтому лучше всего сжигать волосы.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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