Пригодится во время блэкаутов: Как приготовить салат из баклажанов и помидоров

Как сделать салат из баклажанов и помидоров на зиму

Зима может быть тяжелой, и следует быть готовыми к условиям, когда может быть отключена электроэнергия или газ. Одним из способов приготовления пищи в таких условиях является консервирование. Сегодня мы поделимся рецептом вкусного консервированного салата из баклажанов и помидоров, который может служить отличным дополнением к любому гарниру, мясным или рыбным блюдам.

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Этот консервированный салат по рецепту издания theLime станет отличным дополнением к вашему зимнему меню и поможет облегчить приготовление пищи в условиях, когда вы ограничены в ресурсах.

Ингредиенты:

2 килограмма баклажанов;

3 килограмма помидоров;

1,5 килограмма сладкого перца;

2 стручка острого перца;

4 головки чеснока;

250 г масла;

200 г сахара;

200 г 9% уксуса;

2 столовые ложки соли.

Приготовление:

Тщательно мойте все овощи. Удаляйте семена из сладких перцев и режьте их соломкой. Удалите семена из острого перца и измельчите их в блендере вместе с чесноком. Помидоры пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Перелейте томатную массу в кастрюлю, где вы готовите салат. Добавьте соль и сахар. Пока закипят помидоры, добавьте нарезанные кубиками баклажаны и влейте масло. Перемешайте. Когда баклажаны закипят, добавьте сладкий перец и снова доведите до кипения. Готовьте овощи в течение 35-45 минут, чтобы баклажаны стали мягкими. Во время приготовления овощей стерилизуйте банки и крышки. За 5 минут до приготовления добавьте чеснок и острый перец. Затем добавьте уксус и дайте овощной смеси еще раз закипеть. После закипания разложите салат по банкам, не выключая огонь. Закройте банки крышками, переверните их вверх днищем и оставьте до охлаждения. Храните в прохладном месте.

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