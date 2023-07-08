Привлечете ссоры и безденежье: почему нельзя вешать одежду на дверь или стул

Почему нельзя вешать одежду на стул и дверь – народные приметы об одежде

Очень часто люди снимают одежду и бросают ее на стул или дверь. Однако такие действия могут спровоцировать проблемы в семье и финансовые проблемы.

Да, одна из примет указывает, что вещам не место на спинке стула. Поскольку таким образом вы притягиваете в жизнь безденежье. Если в доме есть незамужняя девушка, то такие действия могут привести к ее одиночеству или потере любимого.

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С практической точки зрения, часто после одного брошенного свитера на стул там появляется ряд других вещей. Поскольку одежда имеет свойство накапливаться и люди, привыкая, не складывают ее в шкаф. Особенно это касается уже носившихся вещей, но в стирку их рано отправлять. Такая привычка создает беспорядок в доме и выглядит очень неряшливо.

Чтобы у вас не возникало таких проблем, выделите отдельную полку в шкафу, а стул оставьте для его нужд. Впоследствии вы избавитесь от этой вредной привычки и начнете складывать/развешивать одежду.

Даже если новые вещи вешают на спинку стула, то и это будет неряшливо. Да и одежда будет мяться и ее нужно будет дополнительно гладить.

Кроме того, не стоит вешать на стул деловые костюмы, поскольку так испортится форма пиджака.

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Если вы оставляете одежду на дверях шкафа или межкомнатной двери, то так есть риск навлечь неприятности, в частности к разводу с родными и близкими, дальней поездке, которая принесет проблемы.

Существует и другое мнение, что в ваш дом придут ссоры. Однако этому более практическое объяснение, потому что мало кому нравится накопление вещей в неподходящих для этого местах.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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