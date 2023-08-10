Привлеките неудачи и бедность: почему нельзя открывать зонтик в помещении
Зонтик – это не просто средство защиты от дождя и солнца. С ней связано множество поверий и примет, которые следует рассмотреть подробнее.
Об этом пишет ukr.media.
Сломанный зонтик может сигнализировать о неудачах
Если зонтик сломался, это может считаться предупреждением о неурядицах и мелких неудобствах в будущем.
Согласно народным верованиям, такой зонтик может принести неудачу или повлечь за собой неприятные события.
Хранение открытого зонтика дома
Считается, что хранение зонта внутри дома может привести к финансовым трудностям и бедности.
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Делиться зонтиком - риск потерять друга
Согласно одному из верований, поделиться зонтиком с другим лицом – до конфликтов или разрыва отношений с этим человеком.
Зонтик под потолком — к беде
По народной традиции содержание зонтик под потолком может вызвать беду и беду для всех жителей дома.
Открытый зонтик при ясной погоде – до лишних забот
Существует верование, что открытый зонтик в ясную погоду может привести к лишним заботам и проблемам.
Напомним, мы уже писали, какие дни недели удачные для уборки.
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