Программа компенсации за уничтоженное войной жилье: кто имеет первоочередное право и как пользоваться

В Украине началась активная фаза программы компенсации за жилье, разрушенное в результате военных действий. Этот шаг является важным этапом на пути восстановления страны и обеспечения жильем тысяч украинцев, потерявших свои дома.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Ключевые моменты программы:

Программа реализуется при поддержке Банка развития Совета Европы (CEB), предоставившего Украине кредит в размере 100 миллионов евро. Первыми можно воспользоваться программой:

Участники боевых действий;

Возвращающиеся с фронта защитники;

Лица с инвалидностью;

Многодетные семьи.

Владельцы жилищных сертификатов, полученных по государственной программе, могут их использовать для приобретения нового жилья. Программа рассчитана на два этапа и продлится до конца 2024 года.

Статистика и результаты:

В Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества уже внесено более 372 тысяч объектов недвижимости. Благодаря государственной программе есть Восстановление, более 3000 семей уже получили новое жилье, а более 62 тысяч смогли восстановить поврежденное.

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Преимущества программы:

Программа позволяет быстро обеспечить пострадавшим от войны новым жильем. Приоритет отдается ветеранам, людям с инвалидностью и многодетным семьям.

Привлечение средств международных финансовых институций свидетельствует о поддержке Украины на международном уровне.

Что дает эта программа украинцам:

Для тысяч украинцев, потерявших все в результате войны, эта программа дает надежду на новое жилье и новую жизнь. Имея собственное жилье, люди чувствуют себя более защищенными и уверенными в завтрашнем дне. Реализация программы стимулирует строительство и способствует восстановлению экономики.

Программа компенсации за уничтоженное жилье является важным шагом для восстановления Украины. Она демонстрирует заинтересованность государства в решении жилищных проблем пострадавших от войны граждан. Реализация этой программы способствует не только восстановлению жилья, но и социально-экономическому возрождению страны.

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