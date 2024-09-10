Програма компенсації за знищене війною житло: хто має першочергове право та як скористатись

В Україні розпочалась активна фаза програми компенсації за житло, зруйноване внаслідок військових дій. Цей крок є важливим етапом на шляху відновлення країни та забезпечення житлом тисяч українців, які втратили свої домівки.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Ключові моменти програми:

Програма реалізується за підтримки Банку розвитку Ради Європи (CEB), який надав Україні кредит у розмірі 100 мільйонів євро. Першими змогу скористатися програмою мають:

Учасники бойових дій;

Захисники, які повертаються з фронту;

Особи з інвалідністю;

Багатодітні сім'ї.

Власники житлових сертифікатів, отриманих за державною програмою, можуть використовувати їх для придбання нового житла. Програма розрахована на два етапи і триватиме до кінця 2024 року.

Статистика та результати:

В Державний реєстр пошкодженого та знищеного майна вже внесено понад 372 тисячі об’єктів нерухомості. Завдяки державній програмі єВідновлення, понад 3000 сімей вже отримали нове житло, а понад 62 тисячі змогли відновити пошкоджене.

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Переваги програми:

Програма дозволяє швидко забезпечити постраждалих від війни новим житлом. Приоритет надається ветеранам, людям з інвалідністю та багатодітним сім'ям.

Залучення коштів міжнародних фінансових інституцій свідчить про підтримку України на міжнародному рівні.

Що дає ця програма українцям:

Для тисяч українців, які втратили все внаслідок війни, ця програма дає надію на нове житло і нове життя. Маючи власне житло, люди відчувають себе більш захищеними і впевненими в завтрашньому дні. Реалізація програми стимулює будівництво і сприяє відновленню економіки.

Програма компенсації за знищене житло є важливим кроком на шляху відновлення України. Вона демонструє зацікавленість держави у вирішенні житлових проблем громадян, які постраждали від війни. Реалізація цієї програми сприяє не тільки відновленню житла, а й соціально-економічному відродженню країни.

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