Простая закуска из яиц и селедки за 15 минут: рецепт от украинского кулинара
Украинский шеф-повар Анатолий Добровольский поделился рецептом простой и быстрой закуски. Основными ингредиентами являются вареные яйца и сельдь.
На своей Instagram-странице кулинар показал, как нафаршировать яйца селедкой. Это блюдо подойдет как для праздничного стола, так и для ежедневного употребления.
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По его словам, вы можете по своему усмотрению добавить другие ингредиенты. Нужно только немного фантазии.
Какие ингредиенты нужны для закуски:
- Яйца – 8-10 штук.
- Соль и перец по вкусу.
- Сельдь филе – 200 граммов.
- Майонез – 2 столовые ложки.
- Зеленый лук – 1 небольшой пучок.
- Паприка обычная или копченая.
- Горчица в зернах.
Способ приготовления:
1. Берем отварные и очищенные яйца. Разрезаем на две половины. Отделяем желтки и натираем их на мелкой терке.
2. Филе сельди нарезаем мелкими кубиками.
3. Берем зеленый лук и тоже мелко нарезаем.
4. Все ингредиенты высыпаем в одну миску, добавляем 2 ст. ложки майонеза и хорошо вымешиваем.
5. Получившуюся смесь выкладываем к белкам, вместо желтков. Сверху немного присыпаем копченой или обыкновенной паприкой. Декорируем горчицей у зерна. Приятного тебе аппетита!
Украинцы в сети отметили, что это блюдо – гастрономический оргазм. Они поблагодарили за вкусные и простые блюда, из которых течет слюна.
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Напомним, даже без основных ингредиентов – молока и яиц – можно приготовить блины, ничем не отличающиеся от обычных. Однако они станут более полезными и диетическими.
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