Проста закуска з яєць та оселедця за 15 хвилин: рецепт від українського кулінара

Український шеф-кухар Анатолій Добровольський поділився рецептом просто та швидкої закуски. Основними інгредієнтами є варені яйця та оселедець.

На своїй Instagram-сторінці кулінар показав, як нафарширувати яйця оселедцем. Ця страва підійде як для святкового столу, так і для повсякденного споживання.

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За його словами, ви можете на власний розсуд додати інші інгредієнти. Потрібно лише трішки фантазії.

Які інгредієнти потрібні для закуски:

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Яйця – 8-10 штук.

Сіль та перець по смаку.

Оселедець філе – 200 грами.

Майонез – 2 столових ложки.

Зелена цибуля – 1 невеликий пучок.

Паприка звичайна або копчена.

Гірчиця в зернах.

Спосіб приготування:

1. Беремо відварені та очищені яйця. Розрізаємо на дві половини. Відокремлюємо жовтки та натираємо їх на дрібній терці.

2. Філе оселедця нарізаємо дрібними кубиками.

3. Беремо зелену цибулю і також дрібно нарізаємо.

4. Всі інгредієнти висипаємо в одну миску, додаємо 2 ст. ложки майонезу та добре вимішуємо.

5. Отриману суміш викладаємо до білків, замість жовтків. Зверху трохи присипаємо копченою або звичайною паприкою. Декоруємо гірчицею у зерна. Смачного!

Українці у мережі зауважили, що ця страва – гастрономічний оргазм. Вони подякували за смачні та прості страви, від яких тече слина.

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Нагадаємо, навіть без основних інгредієнтів – молока та яєць – можна приготувати млинці, які нічим не відрізнятимуться від звичайних. Проте вони стануть більш корисними та дієтичними.

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