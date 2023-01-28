Як приготувати картоплю фрі вдома: не забудьте про цю хитрість, щоб вона була хрустка та смачна

З картоплі можна приготувати дуже багато різних страв, але однієї з найулюбленіших є картопля фрі. Проте є одна проста хитрість, яка зробить її надзвичайно хрумкою та смачною.

Важливо обрати правильну сковороду та у жодному разі не смажити на маслі. Про це пише видання Sante+.

Читайте також: Що не можна їсти на голодний шлунок: правила здорового сніданку

Досвідчені кухарі вважають, що для приготування картоплі фрі найкраще підходить чавунна сковорода, або з антипригарним покриттям. Однак важливо, щоб ваша сковорода була з кришкою. Таким чином, пар і тепло будуть зберігатися всередині контейнера.

Відео дня

Також зверніть увагу на правильний вибір картоплі для смаження. Зазвичай у магазинах на етикетках картоплі вказують, для якої страви вона використовується (пюре, картопля фрі тощо). Але навіть зі звичайної картоплі можна зробити суперову страву.

Варто пам'ятати, що під час смаження картоплі не можна класти масло. Вершкове масло абсолютно не допоможе в приготуванні хрусткої картоплі фрі. Якщо ви хочете приготувати смачну картоплю, то рекомендується використовувати невелику кількість оливкової олії, змішаної з соняшниковою – 3 столові ложки оливкової олії на чверть літра соняшникової олії.

Важлива порада! Перш ніж покласти картоплю в олію, замочіть її у холодній воді на кілька хвилин. Потім промокніть їх паперовими рушниками. Якщо ви це зробите, вона буде хрусткою зовні і м’якою всередині.

Читайте також: П'ять продуктів, які в жодному разі не можна додавати каву

Рецепт ідеальної картоплі фрі:

1. Візьміть сковорідку з високими бортиками і налийте в неї хорошу кількість олії.

2. Розігрійте олію (приблизно до 160°), покладіть в неї добре просушену картоплю.

3. Смажте картоплю фрі 5 хвилин, потім злийте воду.

4. Збільште температуру олії приблизно до 180°, а потім знову смажте картоплю фрі ще 3-4 хвилини.

5. Висушіть картоплю фрі на паперових рушниках.

6. Злегка посоліть і подавайте картоплю фрі гарячою.

Загалом, ви можете використовувати будь-які приправи для картоплі фрі (петрушка, часник, куркума або навіть паприка). Можна навіть змішати кілька. Пам'ятайте, що їх треба додати у потрібний час. До прикладу, сухі спеції дуже легко пригорять, якщо додати їх на самому початку приготування.

Читайте також: 8 помилок, які псують відбивні під час приготування

Як приготувати картоплю фрі в духовці

Духова шафа – хороший союзник для приготування корисних нежирних страв. Тому навіть картоплю фрі можна приготувати в духовці. Вона також вийде хрусткою, ще й з невеликою кількістю олії. Цей рецепт є здоровою альтернативою традиційній картоплі фрі.

Інгредієнти:

2 або 3 картоплини (в залежності від бажаної кількості).

Столова ложка оливкової олії першого віджиму.

Щіпка солі.

Спосіб приготування:

1. Розігрійте духовку до 210 градусів за Цельсієм.

2. Картоплю потрібно почистити та нарізати брусочками. Якщо ви не хочете очищати її від шкірки, добре вимийте, щоб видалити залишки бруду.

3. Візьміть миску з дуже холодною водою і додайте нарізану картоплю. Залиште приблизно на 10 хвилин, щоб вивільнився крохмаль. Потім злийте картоплю і добре обсушіть її.

4. Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментним папером, додайте оливкову олію та сіль і все перемішайте.

5. Викладаємо картоплю на деко і запікаємо при 210 градусах протягом 25-30 хвилин до готовності. Потім збільште температуру до 250 градусів за Цельсієм і готуйте її ще 5 хвилин, поки вона не стане золотистою.

6. Нарешті вийміть картоплю з духовки і подавайте гарячою як гарнір, закуску або з улюбленим соусом.

Крім того, ви можете урізноманітнити рецепт, додавши в блюдо спеції або ароматні трави, наприклад перець або чебрець.

Нагадаємо, що яблука є дуже вітамінними та смачними у будь-яку пору року. Шкірка цього фрукту бути дуже корисною в домашніх умовах, тому краще не викидайте. Як її використати в побуті та кулінарії, читайте в матеріалі UAportal.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!