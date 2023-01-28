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Как приготовить картошку фри дома: не забудьте об этой хитрости, чтобы она была хрустящей и вкусной

Дутик Катерина

Как приготовить картофель фри дома – простой рецепт для хрустящей картошки.

Из картофеля можно приготовить очень много разных блюд, но одним из самых любимых является картофель фри. Однако есть одна простая хитрость, которая сделает ее чрезвычайно хрустящей и вкусной.

Важно выбрать правильную сковороду и ни в коем случае не жарить на масле. Об этом пишет издание Sante+.

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Опытные повара считают, что для приготовления картофеля фри лучше подходит чугунная сковорода, или с антипригарным покрытием. Однако важно, чтобы ваша сковорода была с крышкой. Таким образом, пар и тепло будут храниться внутри контейнера.

Также обратите внимание на правильный выбор картофеля для жарки. Обычно в магазинах на этикетках картофеля указывают, для какого блюда он используется (пюре, картофель фри и т.п.). Но даже из обычного картофеля можно сделать суперовое блюдо.

Как приготовить картофель фри дома.

Следует помнить, что во время жарки картофеля нельзя класть масло. Сливочное масло совершенно не поможет в приготовлении хрустящего картофеля фри. Если вы хотите приготовить вкусный картофель, то рекомендуется использовать небольшое количество оливкового масла, смешанного с подсолнечным – 3 столовые ложки оливкового масла на четверть литра подсолнечного масла.

Важный совет! Прежде чем положить картофель в растительное масло, замочите его в холодной воде на несколько минут. Затем промокните их бумажными полотенцами. Если вы это сделаете, она будет хрустящей снаружи и мягкой внутри.

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Рецепт идеального картофеля фри.

1. Возьмите сковороду с высокими бортиками и налейте в нее хорошее количество растительного масла.

2. Разогрейте масло (приблизительно до 160°), положите в него хорошо просушенный картофель.

3. Жарьте картофель фри 5 минут, затем слейте воду.

4. Увеличьте температуру масла до 180°, а затем снова жарьте картофель фри еще 3-4 минуты.

5. Высушите картофель фри на бумажных полотенцах.

6. Слегка посолите и подавайте картофель фри горячим.

В общем, вы можете использовать любые приправы для картофеля фри (петрушка, чеснок, куркума или даже паприка). Можно даже смешать несколько. Помните, что их нужно добавить в нужное время. К примеру, сухие специи очень легко пригорят, если добавить их в самом начале приготовления.

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Как приготовить картофель фри в духовке.

Духовой шкаф – хороший союзник для приготовления полезных нежирных блюд. Поэтому даже картошку фри можно приготовить в духовке. Она также получится хрустящей, еще и с небольшим количеством масла. Этот рецепт является здоровой альтернативой традиционному картофелю фри.

Ингредиенты:

  • 2 или 3 картофелины (в зависимости от желаемого количества).
  • Столовая ложка оливкового масла первого отжима.
  • Щепотка соли.
Как жарить картошку фри дома, чтобы она получилась хрустящей

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 210 градусов Цельсия.

2. Картофель нужно почистить и нарезать брусочками. Если вы не хотите очищать ее от кожуры, хорошо вымойте, чтобы удалить остатки грязи.

3. Возьмите миску с очень холодной водой и добавьте нарезанный картофель. Оставьте примерно на 10 минут, чтобы высвободился крахмал. Затем слейте картофель и хорошо обсушите его.

4. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментной бумагой, добавьте оливковое масло и соль и все перемешайте.

5. Выкладываем картофель на противень и запекаем при 210 градусах в течение 25-30 минут до готовности. Затем увеличьте температуру до 250 градусов Цельсия и готовьте ее еще 5 минут, пока она не станет золотистой.

6. Наконец-то выньте картофель из духовки и подавайте горячим в качестве гарнира, закуски или с любимым соусом.

Кроме того, вы можете разнообразить рецепт, добавив в блюдо специи или ароматные травы, например перец или чабрец.

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