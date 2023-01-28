Как приготовить картошку фри дома: не забудьте об этой хитрости, чтобы она была хрустящей и вкусной

Из картофеля можно приготовить очень много разных блюд, но одним из самых любимых является картофель фри. Однако есть одна простая хитрость, которая сделает ее чрезвычайно хрустящей и вкусной.

Важно выбрать правильную сковороду и ни в коем случае не жарить на масле. Об этом пишет издание Sante+.

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Опытные повара считают, что для приготовления картофеля фри лучше подходит чугунная сковорода, или с антипригарным покрытием. Однако важно, чтобы ваша сковорода была с крышкой. Таким образом, пар и тепло будут храниться внутри контейнера.

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Также обратите внимание на правильный выбор картофеля для жарки. Обычно в магазинах на этикетках картофеля указывают, для какого блюда он используется (пюре, картофель фри и т.п.). Но даже из обычного картофеля можно сделать суперовое блюдо.

Следует помнить, что во время жарки картофеля нельзя класть масло. Сливочное масло совершенно не поможет в приготовлении хрустящего картофеля фри. Если вы хотите приготовить вкусный картофель, то рекомендуется использовать небольшое количество оливкового масла, смешанного с подсолнечным – 3 столовые ложки оливкового масла на четверть литра подсолнечного масла.

Важный совет! Прежде чем положить картофель в растительное масло, замочите его в холодной воде на несколько минут. Затем промокните их бумажными полотенцами. Если вы это сделаете, она будет хрустящей снаружи и мягкой внутри.

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Рецепт идеального картофеля фри.

1. Возьмите сковороду с высокими бортиками и налейте в нее хорошее количество растительного масла.

2. Разогрейте масло (приблизительно до 160°), положите в него хорошо просушенный картофель.

3. Жарьте картофель фри 5 минут, затем слейте воду.

4. Увеличьте температуру масла до 180°, а затем снова жарьте картофель фри еще 3-4 минуты.

5. Высушите картофель фри на бумажных полотенцах.

6. Слегка посолите и подавайте картофель фри горячим.

В общем, вы можете использовать любые приправы для картофеля фри (петрушка, чеснок, куркума или даже паприка). Можно даже смешать несколько. Помните, что их нужно добавить в нужное время. К примеру, сухие специи очень легко пригорят, если добавить их в самом начале приготовления.

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Как приготовить картофель фри в духовке.

Духовой шкаф – хороший союзник для приготовления полезных нежирных блюд. Поэтому даже картошку фри можно приготовить в духовке. Она также получится хрустящей, еще и с небольшим количеством масла. Этот рецепт является здоровой альтернативой традиционному картофелю фри.

Ингредиенты:

2 или 3 картофелины (в зависимости от желаемого количества).

Столовая ложка оливкового масла первого отжима.

Щепотка соли.

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 210 градусов Цельсия.

2. Картофель нужно почистить и нарезать брусочками. Если вы не хотите очищать ее от кожуры, хорошо вымойте, чтобы удалить остатки грязи.

3. Возьмите миску с очень холодной водой и добавьте нарезанный картофель. Оставьте примерно на 10 минут, чтобы высвободился крахмал. Затем слейте картофель и хорошо обсушите его.

4. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментной бумагой, добавьте оливковое масло и соль и все перемешайте.

5. Выкладываем картофель на противень и запекаем при 210 градусах в течение 25-30 минут до готовности. Затем увеличьте температуру до 250 градусов Цельсия и готовьте ее еще 5 минут, пока она не станет золотистой.

6. Наконец-то выньте картофель из духовки и подавайте горячим в качестве гарнира, закуски или с любимым соусом.

Кроме того, вы можете разнообразить рецепт, добавив в блюдо специи или ароматные травы, например перец или чабрец.

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