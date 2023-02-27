Простой и полезный ужин: как приготовить свеклу по-крестьянски
В Украине продолжается Великий пост. В период с 27 февраля по 15 апреля постящимся стоит запастись овощами, фруктами, кашами и бобовыми, чтобы рацион был полноценным.
Если хотите разнообразить свое постное меню, предлагаем рецепт свеклы по-крестьянски. Это блюдо мало того, что суперполезное, да еще и очень вкусное. Его мы подсмотрели в гастро-издание SHUBA.
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Для приготовления блюда необходимо:
- Свекла – 5 шт.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Соль – 1/4 ч. л.
Как готовить:
- Разогрейте духовку до 200 градусов и застелите противень пергаментной бумагой. Помойте свеклу, но не чистьте. Срежьте с каждого овоща верхушки и хвостики.
- Свеклу разрежьте пополам и затем нарежьте на ломтики одинаковой толщины.
- Выложите ломтики на противень, застеленный пергаментом.
- Затем ломтики свеклы сбрызните оливковым маслом и посыпьте солью. Перемешайте.
- На выстланный бумагой противень разложите кусочки свеклы в один слой и поставьте запекаться.
- Время запекания зависит от того, любите ли вы слишком зажаренную свеклу. Лучше запекать с одной стороны 15 минут при температуре 200 градусов, а затем по другую сторону столько же времени.
Когда свекла запечется, достаньте ее и можете присыпать зеленью или мелко покрошенным чесноком.
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Если вы поститесь, можете узнать, как быстро сварить свеклу.
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