Простой и полезный ужин: как приготовить свеклу по-крестьянски

В Украине продолжается Великий пост. В период с 27 февраля по 15 апреля постящимся стоит запастись овощами, фруктами, кашами и бобовыми, чтобы рацион был полноценным.

Если хотите разнообразить свое постное меню, предлагаем рецепт свеклы по-крестьянски. Это блюдо мало того, что суперполезное, да еще и очень вкусное. Его мы подсмотрели в гастро-издание SHUBA.

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Для приготовления блюда необходимо:

Свекла – 5 шт.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль – 1/4 ч. л.

Как готовить:

Разогрейте духовку до 200 градусов и застелите противень пергаментной бумагой. Помойте свеклу, но не чистьте. Срежьте с каждого овоща верхушки и хвостики. Свеклу разрежьте пополам и затем нарежьте на ломтики одинаковой толщины. Выложите ломтики на противень, застеленный пергаментом. Затем ломтики свеклы сбрызните оливковым маслом и посыпьте солью. Перемешайте. На выстланный бумагой противень разложите кусочки свеклы в один слой и поставьте запекаться. Время запекания зависит от того, любите ли вы слишком зажаренную свеклу. Лучше запекать с одной стороны 15 минут при температуре 200 градусов, а затем по другую сторону столько же времени.

Когда свекла запечется, достаньте ее и можете присыпать зеленью или мелко покрошенным чесноком.

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Если вы поститесь, можете узнать, как быстро сварить свеклу.

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