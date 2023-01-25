Противотанковый расчет ВСУ уничтожил российскую пехоту и боевую машину врага: эффектное видео

Противотанковый расчет ВСУ уничтожил российскую пехоту и боевую машину врага. Для этого использовали МТ-12 "Рапира".

Мощный удар был нанесен ночью. Об этом говорится на Facebook-странице 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

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"Противотанковый расчет воинов 28-й омбр, применяя проверенную временем МТ-12 "Рапира", нанес из засады сокрушительное огневое поражение по скоплению российской пехоты и уничтожил боевую машину противника", – говорится в сообщении.

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