Пряные и очень ароматные: рецепт помидоров по-армянски на зиму

Помидоры по-армянски – вкусная домашняя заготовка, которая покоряет насыщенным вкусом и пряным ароматом. Благодаря сочетанию сладкого перца, чеснока, базилика, сельдерея и острого перца овощи остаются сочными, упругими и прекрасно подходят как к повседневным блюдам, так и на праздничном столе.

Рецептом поделились авторы Smakuiemo.

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Ингредиенты

помидоры – 2 кг;

болгарский перец - 300 г;

чеснок – 5 зубчиков;

базилик - 40 г;

сельдерей - 40 г;

острый перец – 2 шт.;

растительное масло – 60 мл.

Для маринада:

вода – 1 л;

соль - 30 г;

сахар - 100 г;

уксус 9% - 50 мл.

Способ приготовления

Болгарский перец, чеснок, базилик, сельдерей и перец измельчите в блендере до однородной консистенции. Добавьте растительное и хорошо перемешайте. Помидоры вымойте и разрежьте пополам или четвертинки — в зависимости от их размера. В предварительно простерилизованные банки выкладывайте овощи слоями, чередуя их с пряной овощной смесью. Для маринада доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар и уксус, после чего тщательно перемешайте до полного растворения ингредиентов. Готовым горячим маринадом залейте банки в самый верх, накройте крышками и стерилизуйте примерно 10 минут после закипания воды. После стерилизации плотно закрутите банки, переверните вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения. Готовые помидоры по-армянски храните в прохладном темном месте. Зимой они станут великолепной закуской к мясным блюдам, картофелю или любому домашнему гарниру.

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