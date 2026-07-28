Пряные и очень ароматные: рецепт помидоров по-армянски на зиму
Помидоры по-армянски – вкусная домашняя заготовка, которая покоряет насыщенным вкусом и пряным ароматом. Благодаря сочетанию сладкого перца, чеснока, базилика, сельдерея и острого перца овощи остаются сочными, упругими и прекрасно подходят как к повседневным блюдам, так и на праздничном столе.
Рецептом поделились авторы Smakuiemo.
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Ингредиенты
- помидоры – 2 кг;
- болгарский перец - 300 г;
- чеснок – 5 зубчиков;
- базилик - 40 г;
- сельдерей - 40 г;
- острый перец – 2 шт.;
- растительное масло – 60 мл.
Для маринада:
- вода – 1 л;
- соль - 30 г;
- сахар - 100 г;
- уксус 9% - 50 мл.
Способ приготовления
- Болгарский перец, чеснок, базилик, сельдерей и перец измельчите в блендере до однородной консистенции. Добавьте растительное и хорошо перемешайте.
- Помидоры вымойте и разрежьте пополам или четвертинки — в зависимости от их размера. В предварительно простерилизованные банки выкладывайте овощи слоями, чередуя их с пряной овощной смесью.
- Для маринада доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар и уксус, после чего тщательно перемешайте до полного растворения ингредиентов.
- Готовым горячим маринадом залейте банки в самый верх, накройте крышками и стерилизуйте примерно 10 минут после закипания воды.
- После стерилизации плотно закрутите банки, переверните вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения.
- Готовые помидоры по-армянски храните в прохладном темном месте. Зимой они станут великолепной закуской к мясным блюдам, картофелю или любому домашнему гарниру.
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