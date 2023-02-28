Птица бьется в окно или залетела в комнату: какие изменения или новости следует ожидать

Испокон веков люди наблюдали за птицами и делали выводы на основе их поведения. Птицы являются символом судьбоносного знака и их появление в доме предсказывает для хозяев кардинальные изменения, но они могут быть как положительными, так и отрицательными. Сегодня UAportal расскажет, следует ли бояться такого знака от природы и как правильно трактовать появление птицы в вашей жизни.

Как залетела птица

Через балконную дверь

Если птица проникла в дом через балконную дверь, значит скоро владельцы разбогатеют. Причем речь идет не только о материальных ценностях, но и о другом "богатстве" - пополнении семейства. Согласно другой трактовке, это к скорому приезду родные. Возможно, приедут сразу несколько человек.

Через окно

Если птица залетела в окно квартиры верхнего этажа, не стоит искать в ее появлении тайного содержания. Она могла залететь случайно, в азарте охоты на добычу. Когда это происходит на нижнем этаже, приметы говорят, что это может быть известие от покойного родственника. Также в таких предрассудках видят признак большой потери – финансовой или психологической.

Через дымоход

Одна из самых неприятных примет. Птица, попавшая в дом через дымоход, предрекает болезни или скорую смерть. Особенно плохо, если птица умерла внутри. Если он еще дышит, владельцы дома должны сразу же помочь бедной птице выбраться из заточения. В таком случае результат дел может оказаться не столь печальным.

Через входную дверь

Птица, залетевшая в дом через входную дверь, означает далекое путешествие или неожиданных гостей. Есть еще одна трактовка, неприятная. Оно говорит, что такое событие подразумевает хозяину болезнь. Если же пернатый залетит через основной вход в дом к молодоженам, то вскоре они станут родителями.

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Когда птица бьется в окно

Народное поверье говорит, если птица бьется в окно, владельца дома ждут неприятные ситуации: от болезней до смерти. Считается, что птица в этом случае — посланник мира мертвых, который пытается предупредить хозяина о надвигающейся беде.

Если такое произошло, хозяину дома нужно накормить птичку со словами: "Прилетай за едой, а не душой". Если птица, которая билась о стекло, уже улетела, нужно накормить других птиц, приговаривая то же самое. Хорошая трактовка такой суеверия тоже есть. Например, если пернатый настойчиво стучит клювом в окошко незамужней девушки, скорее всего, скоро она уйдет под венец. Для холостых юношей примета не работает.

Птица ударилась об окно один раз и улетела

Такой знак свидетельствует о том, что кто-то из близких упоминает тебя, причем в положительном ключе. Также обрати внимание, какая птица постучала в окно. Если это синичка, голубь или ласточка, ничего плохого не произойдет. Ласточка – к успеху в любовных делах, а сынишка и голубь – к успеху в важной ситуации. Плюсом будет, если у птицы в клюве или кавычках будет веточка — это к богатому столу, деньгам и гостям.

Если птица разбилась об окно

Одна из самых печальных примет. Значит смерть кого-то из живущих в доме. Иногда она говорит о надвигающемся природном катаклизме. Владельцу дома можно отвести плохую примету, пригласив друзей к себе в гости.

Если на окне остались перья или трещина

Примета говорит владельцу дома, что скоро произойдет что-то, что принесет в его дом печаль и тревогу. Поскольку самой птицы нет, а осталась только ее след, то предсказать, откуда именно придет беда, невозможно.

Куда залетела птица

Важно рассматривать примету со всех сторон, в том числе, учитывая место, куда залетела птичка.

В комнату

Владельцу нужно быть готовым к ущербу и неприятным событиям. Исключение, когда в доме есть девушка, желающая выйти замуж. Тогда птица – символ быстрой свадьбы.

на кухню

Признак не несет ничего плохого. Напротив, означает шумную домашнюю вечеринку с разговорами на кухне до утра.

Какие птицы — вестники хороших и плохих известий

Голуби

Эти птицы — предсказатели хороших новостей, а если они последовали вам — ждите богатства. Также голубки означают пополнение семьи.

Синицы

Сыни символизируют радость и счастье, особенно если выглядят здоровыми. Нередко они "передают привет" от близких, которые далеко. Так что можно в день, когда синичка залетит к вам в дом или постучатся в окно, позвонить родным. Скорее всего, окажется, что они вас вспоминали недавно.

Вороны

Вороны в православии олицетворяли неприятные и мрачные события. Индейцы и викинги, напротив, наделяли эту птицу мистическими силами. Но если мы подчеркиваем приметы славян, то здесь вороны — гонцы плохих событий.

Сороки

Появление сороки означает встречу с пустыми и глупыми людьми. Если она бьется в окно и настойчиво цокает, значит о хозяине сплетничают. Если в доме находится больной человек, сорока говорит о скором выздоровлении.

Воробьи

Воробей в доме не несет проблем. Это знак, предвещающий приятное событие. К примеру, гостей с радостными новостями.

Увидев птиц в своем доме, не паникуйте, а попытайтесь задобрить их едой и после укажите путь на свободу. Не принимайте близко к сердцу плохие значения примет, ведь это только предположение наших предков. Не обязательно, что все произойдет именно так.

Напомним, UAportal рассказал, почему нельзя обметать человека веником во время уборки. Данные манипуляции могут повлечь за собой неприятности в личной жизни, однако можно от них защититься.

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