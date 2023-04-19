Пудинг из черствой паски: как легко приготовить десерт

Если вы не успели доесть паски и они начинают черстветь, можно сделать из них вкусные греночки. А еще – запечь пудинг с корицей.

Он "просто тает во рту", уверяют кулинарные эксперты издания Shuba. А готовить это блюдо легко и быстро.

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Вам понадобится:

Нарезанный ломтиками кулич.

Молоко – 550 мл

Масло сливочное – 100 г

Желтки из яиц – 6 шт.

Сахар – 140 г

Корица молотая – 5 г

Сливки 10% – 500 мл

Апельсин, цедра – 1 ст. л.

Ванилин – 5 г

Яйцо целое, сырое – 1 шт.

Мускатный орех молотый – 5 г

Как готовить:

Сливочное масло заранее выложите из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Разомните потом его с мускатным орехом, корицей и цедрой апельсина. Этим масляным раствором смажьте форму для выпечки и ломтики кулича. Эти кусочки кулича выложите в форму для запекания. Желтки и все яйцо взбейте с сахаром. Молоко смешайте со сливками и нагрейте (не кипятите). Влейте молочную смесь в яичную, постоянно помешивая. Взбейте миксером. Вылейте крем в форму с ломтиками кулича и подождите минут 20, чтобы крем пропитался в ломтики. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пудинг в течение 40-45 минут.

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