Пять бюджетных вещей, которые должны быть в гардеробе в 2023 году
Для того чтобы выглядеть стильно и изысканно, не нужно тратить много денег. Можно следить за трендами и иметь вкус.
Предлагаем вам пять вещей, благодаря которым вы будете неотразимы. Эта одежда и аксессуары просто must have в 2023 году.
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Минималистичная сумка черного цвета
Стилисты считают, что в 2023 году нужно обязательно иметь простую черную сумку в стиле минимализма. Эту вещь можно удачно комбинировать под разные образы: классические, романтические, обыденные или даже спортивные.
Атласное платье длины меди
Платье из атласа длины меди отлично подойдет к любым мерам. В холодное время поверх нее можно одевать свитер, а в более теплую пору – рубашку.
Платье удачно комбинируется с туфлями, босоножками и кроссовками.
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Трикотажный костюм
Особенно популярны в этом сезоне трикотажные костюмы – стильный свитер и брюки. Такую одежду можно соединить с дубленками, пальто, кожаными куртками или пуховиками.
Брюки палаццо
Брюки палаццо все еще актуальны и эффектно сочетаются с водолазками, лонгсливами и футболками.
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Минималистичные аксессуары
В 2023 году обратите внимание на простые украшения в стиле минимализма. Они дополнят образ и идеально его завершат. Это серьги, цепочки с кулонами, браслеты и кольца.
Напомним, что известный украинский дизайнер Андре Тан показал пять трендовых вещей, которые просто должны находиться в гардеробе каждой модницы. Они помогут создать стильный образ.
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