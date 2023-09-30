Пять натуральных рецептов домашнего освежителя воздуха

Как самому сделать освежитель для воздуха – рецепт домашнего освежителя

Нет ничего лучше, чем дом, в котором пахнет свежестью, чтобы вы действительно чувствовали себя как дома. Если вам нравится приятный запах, нет необходимости тратить много денег на синтетические ароматизаторы с аллергенным действием.

Наполнить свой дом полезными ароматами можно с помощью экономичных, простых и доступных советов. Об этом пишет Sante Plus.

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В борьбе с неприятными запахами первое, что нужно сделать, – это найти источник проблемы. Плохой уход за трубами, мусорным баком, холодильником и духовкой или даже плесень, растущая на стенах и мебели. Чтобы избавиться от них, необходимо выяснить, откуда берутся эти неприятные запахи.

Если вы не можете определить их источник, начните с проветривания всех помещений дома в течение суток. Возможно, неприятный запах просто сохранялся в воздухе.

Чтобы проститься с кухонными запахами, есть неоспоримый совет. Доведите до кипения литр воды, добавьте в него 5-6 столовых ложек пищевой соды и кипятите 5 минут, чтобы нейтрализовать запахи.

Если проблема не пропала, необходимо все детали прочесать и тщательно очистить. Для продезинфицирования поверхности выберите натуральные продукты, такие как пищевая сода и белый уксус. Следующий шаг – сделайте ароматизаторы для дома.

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Пять натуральных ароматизаторов для дома

Чтобы бороться с неприятными запахами и ароматизировать весь дом, сделайте ароматизаторы самостоятельно и проститесь с токсичными продуктами.

1. Натуральный спрей из белого уксуса. Чтобы удалить неприятные запахи из окружающей среды, есть очень эффективный ингредиент. Белый уксус может бороться с неприятными запахами.

Для этого просто смешайте пол стакана уксуса со стаканом воды. Чтобы придать препарату более приятный аромат, можно добавить несколько капель эфирного масла на ваш выбор.

Другой вариант: возьмите букет чабреца, зеленого чая, вербены, корицы или кожуры цитрусовых и настаивайте их в уксусе, чтобы получить наилучший аромат. К примеру, можно поместить цедру лимона или грейпфрута в стеклянную банку и налить туда уксус. Плотно закройте и оставьте действовать на 3 недели. После этого добавьте к нему нужное количество воды и вы получите спрей с натуральным запахом лимона.

2. Смесь камфоры и эфирных масел.

Камфора – органическое соединение, полученное из камфорного дерева. Это ароматическое вещество, похожее на соль, полно антисептических, дезинфицирующих, противовоспалительных свойств.

Для этого выберите камфору в удобной для вас форме (твердая, порошок или гранулы), затем добавьте несколько капель эфирного масла лаванды, эвкалипта, лемонграсса или апельсинового цвета. Вылейте раствор в распылитель и распылите его на помещение, чтобы устранить неприятные запахи.

3. Освежитель воздуха для ванной и туалета.

Если вы ищете натуральный дезодоратор, который поможет избавиться от неприятных запахов в доме, это решение идеальное. Вам понадобится пол стакана белого уксуса, в который вы добавите несколько капель эфирного масла чайного дерева (чайного дерева). Оставьте препарат в день, затем перелейте его в распылитель. Чтобы устранить неприятные запахи, распылите ароматный раствор у крышки унитаза и рядом с раковиной.

4. Освежитель воздуха на основе смягчителя.

Кондиционер для белья можно использовать как воздухоочиститель. В распылитель налейте 3 столовых ложки кондиционера для белья, затем добавьте 1 столовую ложку пищевой соды и 3 стакана горячей воды. Закройте бутылку и энергично встряхните, чтобы получить однородную смесь.

Если у вас нет под рукой бельевого кондиционера, вы можете использовать жидкое стиральное средство, которое также поможет.

Будьте осторожны, чтобы не распылить средство на стены, так как кондиционер может оставить пятна, которые трудно удалить.

5. Освежитель воздуха на спиртовой базе.

Чтобы навсегда устранить неприятные запахи, налейте в пульверизатор 3 стакана воды, добавьте стакан денатурированного спирта и около 20 капель эфирного масла лаванды. Затем просто распылите этим препаратом пространство, которое хотите ароматизировать.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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