Пять полезных продуктов, которыми можно перекусить перед сном

Пять продуктов, которые можно есть перед сном

Иногда действительно бывает сложно уснуть, когда твой живот бурлит от голода. Поэтому следует знать, какими продуктами можно перекусить в вечернее время.

Об этом сообщила нутрициолог Вера Курин на своей Instagram-странице. В частности, речь идет о тех продуктах, которые легко усваиваются организмом и дадут ощущение сытости.

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Что можно есть на ночь

1. Кефир, йогурт, ряженка. Стакан кисломолочного напитка не только утолит голод, но и принесет пользу вашему желудку.

2. Рыба. Вечером следует предпочесть нежирные сорта рыбы, которая содержит много полезных микроэлементов, фосфор и легкий белок, который хорошо переваривается и усваивается организмом.

К рыбе можно добавить салат из свежей листовой зелени, заправленный оливковым маслом.

3. Куриная или индюшачья грудинка. Грудинка – диетическое мясо, содержащее чистый белок без лишнего жира. Грудинку можно не только отварить, но и запечь или приготовить на гриле. Добавьте к мясу тушеные овощи.

Нутрициолог заметила, что диетологи советуют отказаться от жарки вообще.

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4. Орехи. Утолить голод можно горсткой миндаля, фисташек, фундука или грецких орехов. Однако нутрициолог предостерегла, поскольку орехи слишком калорийны, а для сытости организма хватит не больше 40 граммов.

5. Твердый творог с низким содержанием жира. Твердый сыр богат витаминами (А, В1, В2, В12, С, D, E, РР) и различные полезные аминокислоты, минеральные вещества, например кальций и фосфор. Также сыр легко усваивается организмом, поэтому несколько ломтиков станут хорошим ужином.

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