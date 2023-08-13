Пять пород собак, которые лучше всего подходят для жизни в квартире

Домашние животные – это бесценный источник радости, но и большая ответственность, поскольку они нуждаются в большой заботе и внимании. Даже если вы любите собак, вам всегда следует серьезно подумать, сможет ли он адаптироваться к своей новой среде и сможет ли он сосуществовать со всеми членами вашей семьи.

Издание Sante Plus предложило подборку из пяти пород собак, идеально подходящих для содержания в квартире. Но прежде, чем заводить любое животное, убедитесь в своей готовности к такому шагу.

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Померанский шпиц

Померанский шпиц

Эта крошечная собачка родом из Германии и очень милая. Его также называют "померанский шпиц лулу" или "карликовый шпиц". Он игрив, смел, умен и послушен, легко поддается дрессировке и спокойно найдет свое место в вашей квартире. Его небольшой размер и волшебный внешний вид, похожий на плюшевую игрушку, порадуют детей.

Однако это собака, которая много лает: вы должны хорошо ее воспитать. Также шпица нужно расчесывать каждый день и не забывать о груминге.

Такому псу очень тяжело переносить высокие температуры, его нужно регулярно увлажнять и ему нужна диета.

Пекинес

Пекинес

Пекинес китайского происхождения очень популярен во многих домах: у него очень характерна привлекательная внешность с длинной шерстью и большими выразительными глазами.

Конечно, чтобы поддерживать его шерсть в хорошем состоянии, абсолютно необходимо ежедневное и тщательное расчесывание. Также не забывайте регулярно чистить зубы, а также уши, чтобы избежать инфекций, и подстригайте когти.

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Несмотря на сильный и независимый характер, пекинесы любят жить в квартире. Они хорошо ладят с детьми. Поскольку достаточно нежные и спокойные, то предпочитают компанию людей старшего возраста. Им не нужны длительные прогулки на открытом воздухе.

Эта маленькая собака с коренастым силуэтом очень привязана к своему хозяину и довольно настороженно относится к незнакомцам. Лучше соблюдать соответствующую диету по согласованию с ветеринаром, если хотите стать владельцем пекинеса.

Чихуахуа

Чихуахуа

Эта крошечная собака отлично приспосабливается к жизни в квартире благодаря своему спокойному и дружелюбному характеру. Это собака домосед, компаньон, любящий веселые игры с детьми.

Как бонус, чихуахуа не требует особого ухода: не имеет неприятного запаха и отличается крепким здоровьем. Сильно привязанный к своему хозяину, может оставаться преданным и верным ему до конца своих дней.

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Мопс

Мопс

Мопс китайского происхождения является частью старинной престижной породы, прославившейся при больших европейских королевских дворах. Этот пес весел и радостен, мил и легко приспосабливается к жизни в квартире.

Он любит проводить время рядом со своим хозяином и очень кроток с другими членами семьи. Мопс довольствуется несколькими случайными прогулками, без капризов, но он любит поесть. Чтобы избежать любого риска ожирения, очень важно следить за своим питанием.

Йоркширский терьер

Йоркширский терьер

Вот еще одна милая собачка, похожая на плюшевую игрушку. Йоркширский терьер отличается длинной шерстью, похожей на человеческие волосы. Эта порода очень популярна в семьях. Ему нужно минимум места, но ему важно обеспечить тщательный уход. Часто купайте, расчесывайте и следите за рационом.

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