Пять роковых ошибок на огороде, которые могут уничтожить ваш урожай

Никто не идеален, каждый огородник совершает ошибки и учится на них. Но некоторые ошибки оказываются столь серьезными, что могут стоить вам урожая. Мы назовем 5 наиболее распространённых.

Не соблюдение севооборота

Это самая большая ошибка. Не стоит ежегодно выращивать одной и той же и одной и той же месте. От этого почва быстро истощается, а последующий урожай получит от предшественников болезни и вредителей.

Неправильно рассчитаны размеры растений

Рассчитывайте, сколько места на участке займет растение, когда вырастет, ведь неправильно рассчитанное расстояние приводит к тому, что взрослые деревья придется пересаживать, потому что им не хватает места.

Неправильное место для посадки

Разные культуры полюбят разные погодные условия: солнечное или затененное место. Учитывайте это перед посадкой.

Покупка экзотических растений

Если вы не опытный огородник, не покупайте нетипичные для нашего климата растения. Они требуют постоянного и тщательного ухода и быстро погибают.

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Отсутствие искусственного освещения

Учитывая, что половина года в Украине не слишком солнечная – установите на огороде дополнительное освещение.

Пренебрежение осенним перекапыванием

Многие пренебрегают этим правилом и зря. Собрав урожай, перекопайте землю, ведь в верхних нарах почвы остаются зимовать личинки вредителей и семена сорняков. Они не вымерзнут, ведь хорошо приспособлены к морозам.

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