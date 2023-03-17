Пять вещей, которые ни в коем случае нельзя занимать соседям

Некоторые вещи просто запрещено одалживать соседям. Поскольку они лишают успеха и принесут финансовые проблемы и проблемы.

О каких именно предметах идет речь, читайте в материале UAportal. Среди них: деньги, одежда, хлеб, соль и т.д.

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1. Деньги. Нельзя одалживать деньги, если они последние. Это касается и тех случаев, если у вас есть на карте еще деньги. Поскольку назовете проблемы с финансами.

Однако ссужать деньги можно состоятельному человеку на короткий срок. Когда деньги вернут, то с вами поделят финансовым успехом в этом случае.

Также запрещено одалживать деньги вечером или ночью в понедельник, после заката и перед большими праздниками, в день рождения кого-либо из членов семьи, особенно детей.

Если близкий родственник отправился в путешествие, то в этот день запрещено одалживать или брать взаймы деньги.

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2. Хлеб и соль. Народные приметы говорят, что нельзя отдавать последний кусок хлеба из дома, потому что это до бедности. Не дают хлеб с порога и не отдают из дома после заката, это до недоразумения в семье.

Соль также энергетически мощна и способна притягивать чужие неприятности в дом, на работу или личную жизнь. Если же соседи попросили соль, просто подарите и не принимайте обратно.

3. Одежда. Личные вещи впитывают энергетику владельцев. Такую одежду брать можно только в том случае, если вы уверены, что человек имеет благие намерения.

Если же нужна одежда, то за нее нужно дать несколько монет. Таким образом вы избавитесь от негатива.

4. Посуда. Если соседям что-нибудь понадобилось, то вы можете отказать, подарить или продать за деньги. Просто давать взаймы не стоит, это назовет неприятности на ваш дом.

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5. Веник. Эта вещь – сильное приспособление для очищения энергетики. Наши предки считали, что одалживать веник нельзя. Это лишает здание защиты и привлекает неприятности.

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