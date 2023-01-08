'Пытаемся сделать все возможное': в ГУР оценили шансы закончить войну в 2023 году

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий спрогнозировал, когда может завершиться война Украины с рф. По его словам, украинские военные делают все возможное, чтобы одержать победу в 2023 году.

Он подчеркнул, что главной целью является выход на границы Украины в 1991 году. Об этом Скибицкий сказал в интервью Corriere della Sera.

"Мы будем пытаться сделать все возможное, чтобы достичь завершения войны в этом году. Это также зависит от того, как будут развиваться экономические дела в россии и будет ли экономическое давление оставаться высоким", – заявил Скибицкий.

Отмечается, что победа также зависит от того, останется международная поддержка Украины столь же сильной, как сегодня.

В то же время, на вопрос, будет ли Мелитополь следующей целью ВСУ на южном фронте, Скибицкий ответил, что главной целью является выход к границам 1991 года. Он добавил, что Мелитополь также есть цель.

Напомним, что руководитель ГУР Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года. По его словам, боевые действия на линии фронта будут самыми жаркими именно в марте.

Ранее свой прогноз по поводу будущей россии высказал Секретарь СНБО Алексей Данилов. В новогоднем поздравлении он показал, как пылает Москва и убегают крысы.

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