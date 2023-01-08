'Намагатимемось зробити все можливе': у ГУР оцінили шанси закінчити війну у 2023 році

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький спрогнозував, коли може завершитися війна України з рф. За його словами, українські військові роблять все можливе, аби здобути перемогу у 2023 році.

Він наголосив, що головною метою є вихід на кордони України 1991 року. Про це Скібіцький сказав у інтерв'ю для Corriere della Sera.

"Ми намагатимемося зробити все можливе, щоб досягти завершення війни в цьому році. Це також залежить від того, як розвиватимуться економічні справи в росії та чи залишатиметься економічний тиск високим", – заявив Скібіцький.

Зазначається, що перемога також залежить від того, чи залишиться міжнародна підтримка України такою ж сильною, як сьогодні.

Відео дня

Водночас на запитання, чи буде Мелітополь наступною ціллю ЗСУ на південному фронті, Скібіцький відповів, що головною метою, є вихід до кордонів 1991 року. Він додав, що Мелітополь також є метою.

Нагадаємо, що керівник ГУР Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року. За його словами, бойові дії на лінії фронту будуть найспекотнішими саме у березні.

Раніше свій прогноз щодо майбутньої росії висловив Секретар РНБО Олексій Данілов. В новорічному привітанні він показав, як палає Москва та тікають щури.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!