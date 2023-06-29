Раскрыт волшебный трюк, как удалить жир из духовки без трения

Как отмыть духовой шкаф – как почистить духовку без химии

Чтобы обеспечить долговечность и исправную работу духового шкафа, нужно очищать дверцу, стекло, стенки, решетку. В этом вам помогут эффективные и натуральные ингредиенты.

Издание Sante Plus поделилось советами по очищению духовки. В частности, попробуйте не уксус и пищевую соду, а стиральный порошок.

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Как очистить сильно загрязненную решетку стиральным порошком?

Для очистки очень грязной решетки воспользуйтесь стиральным порошком. Для начала в таз налейте четыре литра горячей воли и добавьте две столовые ложки стирального порошка. Все перемешайте и опустите решетку в раствор, оставив ночью. На следующий день просто протрите влажной губкой.

Но это не единственный продукт, который поможет проститься с остатками грязи. Следующий метод – кристаллы соды. Поместите решетку в ванную с теплой водой, посыпьте стаканом пищевой соды и оставьте на несколько часов. Затем протрите и высушите салфеткой из микрофибры.

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Как очистить внутреннюю часть очень грязной духовки натуральными средствами

Внутреннюю часть духовки и стеклянную дверцу можно очистить пищевой содой и белым уксусом:

Насыпьте в миску пол стакана пищевой соды.

Добавьте несколько капель воды, чтобы получилась паста.

Эту пасту нанесите на плиту, стены и стекло духовки.

Оставьте действовать всю ночь, а на следующее утро натрите, пополощите и вытрите.

Пищевая сода – один из самых популярных способов очищения. Для лучшего эффекта распылите белый уксус на все предметы перед чисткой. Так произойдет химическая реакция и отстанет вся грязь.

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