Рассольник с йогуртом: рецепт полезного освежающего супа за 30 минут

Йогурт придает супу нежность и легкость, а также делает его полезным. Он очень освежающий и вкусный.

Ингредиенты:

– Куриный фарш – 300 г

– Лук желтый репчатый – 1 шт.

– морковь – 1 шт.

– огурцы соленые – 3 шт.

– картофель – 2 шт.

– крупа перловая – 2 ст. л.

– Масло – 1 ст. л.

– паста томатная – 2 ст. л.

– Йогурт – 150 г

– Вода – 2.5 л

– лавровый лист – 1 шт.

– Соль – по вкусу

– Черный перец – по вкусу

– холодная вода – 0.5 стакана

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Способ приготовления:

1. Замочите перловку, за это время воду в кастрюле доведите до кипения, высыпьте туда кашу и варите 20 минут.

2. Добавьте в фарш 0,5 ст. холодной воды, посолите и вымесите.

3. Очистите и нарежьте картофель кубиками, положите в кастрюлю и варите 5 минут.

4. Десертной ложкой сформуйте фрикадельки и отправьте в кастрюлю, после чего варите 5 минут. Шумовкой вытащите фрикадельки и переложите в отдельную посуду.

5. Нарежьте лук и поджарьте кубиками. Огурцы очистите от кожуры, удалите семена и нарежьте ломтиками, добавьте к луку, подлив немного бульона из кастрюли. Добавьте томатную пасту и протушите 5 минут.

6. Доведите до кипения, добавьте лавровый лист и специи, огурцы с луком и варите 5-7 минут. В конце переведите в кастрюлю фрикадельки и добавьте соль.

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