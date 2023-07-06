Розсольник з йогуртом: рецепт корисного освіжаючого супу за 30 хвилин

Йогурт надає супу ніжності і легкості, а також робить його корисним. Він є дуже освіжаючим та смачним.

Інгредієнти:

– Курячий фарш – 300 г

– Цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.

– Морква – 1 шт.

– Огірки солоні – 3 шт.

– Картопля – 2 шт.

– Крупа перлова – 2 ст. л.

– Олія – 1 ст. л.

– Паста томатна – 2 ст. л.

– Йогурт – 150 г

– Вода – 2.5 л

– Лавровий лист – 1 шт.

– Сіль – за смаком

– Чорний перець – за смаком

– Холодна вода – 0.5 склянки

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Спосіб приготування:

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1. Замочіть перловку, за цей час воду у каструлі доведіть до кипіння та висипте туди кашу і варіть 20 хвилин.

2. Додайте у фарш 0,5 ст холодної води, посоліть і вимісіть.

3. Очистіть та наріжте кубиками картоплю, покладіть в каструлю і варіть 5 хвилин.

4. Десертною ложкою сформуйте фрикадельки та відправте у каструлю, після чого варіть 5 хвилин. Шумівкою витягніть фрикадельки і перекладіть в окремий посуд.

5. Наріжте кубиками цибулю та підсмажте. Огірки очистіть від шкірки, видаліть насіння і наріжте скибочками, додайте до цибулі, підливши трохи бульйону з каструлі. Додайте томатну пасту та протушкуйте 5 хвилин.

6. Доведіть до кипіння, додайте лавровий лист і спеції, огірки з цибулею і варіть 5-7 хвилин. В кінці перекладіть у каструлю фрикадельки та додайте сіль.

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