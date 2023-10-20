Разнесли на атомы: в Песках бойцы 59 бригады ударили по 'Солнцепеку' стоимостью 15 млн долларов (видео)

В Песках бойцы Сил обороны FPV-дроном ликвидировали российскую установку ТОС-1А "Солнцепек". Работали воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Видео работы операторов БПЛА по установке появилось в сети. Отмечается, что тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" была уничтожена вместе с обслуживающим экипажем.

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"При отражении российских штурмов на Авдеевском направлении титаны 59 бригады дроном КАХОВКА от Эскадрона ударили по российской огнеметной системе ТОС-1А "Солнцепек" и уничтожили ее. От детонации термобарических боеприпасов разразилась и сама установка стоимостью от 15 млн долларов. Вместе с экипажем", – говорится в описании к видео.

Стоимость этой системы составляет 15 миллионов долларов.

Напомним, во время интенсивных боев на Донецком направлении бойцы сил специальных операций в Авдеевке ликвидировали большое количество российских интервентов и их военной техники. С помощью FPV-дронов, ПЗРК Javelin, минометов ликвидировано два танка, четыре БТР.

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