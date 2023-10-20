Рознесли на атоми: у Пісках бійці 59 бригади вдарили по 'Солнцепьоку' вартістю 15 млн доларів (відео)

У Пісках бійці Сил оборони FPV-дроном ліквідували російську установку ТОС–1А "Солнцепьок". Працювали воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Відео роботи операторів БПЛА по установці з'явилося у мережі. Зазначається, що важка вогнеметна система ТОС-1А "Солнцепьок" була знищено разом з обслуговуючим екіпажем.

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"Під час відбиття російських штурмів на Авдіївському напрямку титани 59 бригади дроном КАХОВКА від Ескадрона вдарили по російській вогнеметній системі ТОС-1А "Солнцепьок" та знищили її. Від детонації термобаричних боєприпасів вибухнула і сама установка вартістю від 15 млн доларів. Разом з екіпажем", – йдеться в описі до відео.

Зазначається, що вартість цієї системи складає 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, під час інтенсивних боїв на Донецькому напрямку бійці Сил спеціальних операцій в Авдіївці ліквідували велику кількість російських інтервентів та їхньої військової техніки. За допомогою FPV-дронів, ПЗРК Javelin, мінометів ліквідовано два танки, чотири БТР.

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