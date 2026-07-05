Речь Трампа на Маунт-Рашморе: что президент сказал о США и коммунизме

Президент Дональд Трамп отметил канун 250-летия Америки масштабной патриотической речью на Маунт-Рашморе в пятницу. Он назвал Соединённые Штаты "самой исключительной нацией, когда-либо существовавшей", и пообещал, что страна "никогда не станет коммунистической".

Выступая под гранитными ликами четырёх своих предшественников — Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта — Трамп отстаивал идею американской исключительности на фоне торжеств по случаю 250-летия страны по всей Америке.

"Во всех летописях всех времён ни одна нация ещё не праздновала столь величественного триумфа, как эта", — сказал Трамп собравшимся.

"На 250-м году существования Америка является старейшей республикой на Земле, — продолжил он. — Мы — самый свободный народ на Земле. У нас самая праведная и долговечная Конституция на Земле. Мы — самая сильная и могущественная страна на Земле. И по Божьей милости Соединённые Штаты Америки являются самой успешной, самой достигшей, самой исключительной нацией, когда-либо существовавшей в человеческой истории".

Трамп воспевал историю страны и доказывал, что ни одно другое государство не достигло столько, сколько Соединённые Штаты.

"Рождение и выживание американской нации под Богом — это, попросту говоря, лучшее и самое невероятное, что когда-либо происходило на этой планете руками человека", — заявил он. — "Ни одна другая страна не сделала для этого мира больше добра, чем Соединённые Штаты Америки".

До выхода Трампа на сцену над Маунт-Рашмором пролетел новый Air Force One — зрители встретили это возгласами одобрения. После речи президент остался наблюдать за фейерверком над Чёрными холмами.

Трамп заявил, что страна сталкивается с тем, что он описал как коммунистическое движение, стремящееся подорвать "исключительный характер" Америки и "отчужить нас от нашей истории". По его словам, это движение поставило вопрос: "Что значит быть американцем?"

Коммунизм Трамп назвал "величайшей угрозой" для Соединённых Штатов.

"Это величайшая угроза для нашей страны — большая, чем Первая мировая война, Вторая мировая война, Пёрл-Харбор или даже 9/11, — сказал Трамп. — Мы не позволим этому случиться с нами. Поверьте мне, мы не дадим этому случиться, потому что коммунизм — враг свободных людей.

"Коммунизм — это полная противоположность жизни, свободе и стремлению к счастью — это смерть, тирания и стремление ко злу.

"Но мы не дадим им победить, — добавил он. — У них нет никаких шансов против нас".

Трамп обозначил чёткую границу: "Вы можете быть верны Карлу Марксу или Америке. Вы можете быть коммунистом или патриотом. Нельзя быть и тем, и другим".

Апеллируя к жертвам прошлого, он сказал: "Наши американские предки не проливали кровь под Конкордом и Трентоном, Геттисбергом и Шайло, Мидуэем и Нормандией лишь для того, чтобы банда воров, радикалов и безумцев пришла и разграбила, опустошила нашу нацию".

Трамп отдельно остановился на четырёх президентах, высеченных в горе за его спиной, назвав их воплощением американских идеалов.

"Они были людьми действия, людьми амбиций, людьми смелости, людьми судьбы и людьми поистине великого интеллекта, — сказал он. — Прежде всего, они были великими людьми истории. Сегодня, на пороге нашего 250-го года, мы стоим под монументом этих героев — подлинной группы невероятных людей. И мы вновь посвящаем себя тому, чтобы быть нацией такой же великой, смелой, благородной и величественной, как эти американские гиганты".

В субботу Трамп должен выступить ещё с одной речью на Национальной аллее в Вашингтоне перед фейерверком в честь 250-летия страны.

"Мы знаем, что это не конец, — сказал Трамп. — Это только начало золотого века Америки".

Слова Трампа отражают настроения, которые фиксируют социологи: согласно опросу Gallup, проведённому накануне 250-летия страны, около 60% американцев считают США "исключительной нацией", однако этот показатель существенно варьируется в зависимости от партийной принадлежности — среди республиканцев он достигает 82%, тогда как среди демократов не превышает 40%. Опрос Pew Research фиксирует, что лишь треть молодых американцев в возрасте от 18 до 29 лет соглашается с тем, что США являются "лучшей страной в мире", тогда как среди граждан старшего поколения эту точку зрения разделяет большинство.

Между тем статистика даёт неоднозначный ответ на вопрос об "исключительности" в конкретных измерениях. США действительно лидируют в мире по объёму номинального ВВП, расходам на оборону и числу лауреатов Нобелевской премии. Однако по индексу человеческого развития ООН страна занимает лишь 20-е место, уступая скандинавским государствам и Австралии. По показателю неравенства доходов — коэффициенту Джини — США являются одной из наиболее неравных стран среди развитых государств ОЭСР. Рейтинг Bloomberg Innovation Index в 2024 году поставил Соединённые Штаты на 12-ю позицию. Эти данные не опровергают масштаба американских достижений, однако свидетельствуют о том, что "исключительная нация" — это скорее ценностный и политический конструкт, нежели однозначный статистический вывод.