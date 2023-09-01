Рецепт пряного салата из огурцов за 5 минут

Такие огурцы по рецепту от Shuba можно подавать в качестве гарнира к главному блюду или в качестве перекуса.

Ингредиенты:

Огурец – 350 г

Кунжут белый – 1 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Соус соевый – 2 ч. л.

Лимон, сок – 1 ч. л.

Сахар – 0.5 ч. л.

Укроп, пучок – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Огурцы нарежьте кружочками в ширину 0,5 см.

2. Сделайте соус: смешайте оливковое масло, соевый соус, лимонный сок, сахар, измельченный укроп.

3. На сухой сковороде поджарьте кунжут до пожелтения.

4. Огурцы полейте соусом, посыпьте поджаренным кунжутом и приправьте перцем, перемешайте. Подавайте сразу.

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