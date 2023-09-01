Рецепт пряного салата из огурцов за 5 минут
Такие огурцы по рецепту от Shuba можно подавать в качестве гарнира к главному блюду или в качестве перекуса.
Ингредиенты:
Огурец – 350 г
Кунжут белый – 1 ст. л.
Оливковое масло – 1 ст. л.
Соус соевый – 2 ч. л.
Лимон, сок – 1 ч. л.
Сахар – 0.5 ч. л.
Укроп, пучок – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Огурцы нарежьте кружочками в ширину 0,5 см.
2. Сделайте соус: смешайте оливковое масло, соевый соус, лимонный сок, сахар, измельченный укроп.
3. На сухой сковороде поджарьте кунжут до пожелтения.
4. Огурцы полейте соусом, посыпьте поджаренным кунжутом и приправьте перцем, перемешайте. Подавайте сразу.
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