Рецепт супа из огурца и йогурта за 15 минут, который идеально подойдет в жару

Идеальный суп для жаркой погоды. Можно дополнить вкус травами.

Ингредиенты:

Укроп, пучок – 50 г

Лук-шнит – 1 шт.

Петрушка, пучок – 50 г

Огурец свежий – 230 г

Лимон – 1 шт.

Греческий йогурт, 10% – 285 г

Чеснок, зубчики – 1 шт.

Масло оливковое Extra Virgin – 1/4 стакана

Кунжутная паста тахини – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

Перец белый молотый – по вкусу

Уксус рисовый – 1 ст. л.

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Способ приготовления:

1. Укроп, лук и петрушку нарежьте и положите в блендер.

2. Из огурцов выберите влажную середину ложкой, нарежьте один огурец и положите в холодильник. Остальные нарежьте крупно и положите в блендер.

3. В блендер добавьте 2 столовых ложки лимонного сока, чеснок, йогурт, оливковое масло, тахини, соль и перец. Взбейте и поставьте в холодильник на 4 часа.

4. Перед подачей добавьте рисовый уксус и перемешайте.

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