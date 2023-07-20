Рецепт супу з огірка та йогурту за 15 хвилин, який ідеально підійде у спеку

Ідеальний суп для спекотної погоди. Можна доповнити його смак травами.

Інгредієнти:

Кріп, пучок – 50 г

Цибуля-шніт – 1 шт.

Петрушка, пучок – 50 г

Огірок свіжий – 230 г

Лимон – 1 шт.

Грецький йогурт, 10% – 285 г

Часник, зубчики – 1 шт.

Олія оливкова Extra Virgin – 1/4 склянки

Кунжутна паста тахіні – 2 ст. л.

Сіль – за смаком

Перець білий мелений – за смаком

Оцет рисовий – 1 ст. л.

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Спосіб приготування:

1. Кріп, цибулю та петрушку наріжте та покладіть у блендер.

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2. З огірків виберіть вологу середину ложкою, дрібно наріжте один огірок та покладіть в холодильник. Решту наріжте крупно та покладіть у блендер.

3. У блендер додайте 2 столові ложки лимонного соку, часник, йогурт, оливкову олію, тахіні, сіль та перець. Збийте та поставте в холодильник на 4 години.

4. Перед подачею додайте рисовий оцет та перемішайте.

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