Рецепт супу з огірка та йогурту за 15 хвилин, який ідеально підійде у спеку
Ідеальний суп для спекотної погоди. Можна доповнити його смак травами.
Інгредієнти:
Кріп, пучок – 50 г
Цибуля-шніт – 1 шт.
Петрушка, пучок – 50 г
Огірок свіжий – 230 г
Лимон – 1 шт.
Грецький йогурт, 10% – 285 г
Часник, зубчики – 1 шт.
Олія оливкова Extra Virgin – 1/4 склянки
Кунжутна паста тахіні – 2 ст. л.
Сіль – за смаком
Перець білий мелений – за смаком
Оцет рисовий – 1 ст. л.
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Спосіб приготування:
1. Кріп, цибулю та петрушку наріжте та покладіть у блендер.
2. З огірків виберіть вологу середину ложкою, дрібно наріжте один огірок та покладіть в холодильник. Решту наріжте крупно та покладіть у блендер.
3. У блендер додайте 2 столові ложки лимонного соку, часник, йогурт, оливкову олію, тахіні, сіль та перець. Збийте та поставте в холодильник на 4 години.
4. Перед подачею додайте рисовий оцет та перемішайте.
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